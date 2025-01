Tornare in forma dopo le Festività

Feste finite è tempo di fare i conti con gli strascichi di brindisi, pranzi e cenoni. Dolci ipercalorici, alcolici e piatti della tradizione, concentrato di carboidrati, grassi e sodio, hanno lasciato il segno e gonfiore, difficoltà digestive, senso di pesantezza, apatia e qualche chilo in più sono il chiaro segnale che si è esagerato a tavola e poltrito un po’ troppo sul divano. Rimettersi in forma e disintossicarsi diventano così il primo dei buoni propositi dell’anno nuovo e per raggiungere l’obiettivo c’è chi è disposto a tutto, digiuno compreso. Nulla di più sbagliato. L’unico risultato che si ottiene è indebolire l’organismo e rischiare l’effetto boomerang, riprendendo subito il peso perso (e con gli interessi). La soluzione vincente per un corretto detox post-feste è, invece, adottare un’alimentazione sana ed equilibrata accompagnata da una regolare attività fisica.

Il primo step è non saltare i pasti o eliminare totalmente alcuni alimenti, a cominciare dal pane e dai carboidrati (capro espiatorio per chiunque scelga di iniziare una dieta). D’obbligo, invece, pianificare in anticipo i pasti, tre principali e due spuntini, così da non farsi cogliere alla sprovvista e cedere a snack tanto golosi quanto calorici. I pasti devono essere completi e bilanciati, composti da carboidrati, proteine e fibre. Frutta e verdura di stagione (almeno cinque porzioni al giorno) non devono mai mancare. Perfetti arance, pompelmi e kiwi, ricchi di vitamine, detossificanti e antiossidanti, e cavolfiori, broccoli, cavoli, carciofi e finocchi, dalle proprietà digestive, diuretiche e depurative. Da non dimenticare i legumi, fonte di proteine, fibre e minerali. Via libera a pesce (che apporta Omega 3), carni bianche e rosse (preferendo le prime che contengono meno grassi saturi) e uova, indispensabili per fornire un ottimale apporto proteico. Importante anche consumare regolarmente cereali e carboidrati complessi (pasta, pane e riso meglio se integrali), che garantiscono energia all’organismo.

Quanto ai condimenti, meglio limitare (ma non eliminare) il sale, usando erbe aromatiche e spezie per insaporire, e utilizzare olio extra vergine di oliva, senza abbondare e preferibilmente a crudo. Da evitare invece, gli alimenti ricchi di zuccheri semplici come dolci o snack confezionati e quelli che contengono grassi saturi – come carni grasse, burro, formaggi stagionati – e grassi trans, come la margarina e i prodotti industriali. Vietate anche le bevande gassate e zuccherate e gli alcolici, tutti molto calorici e privi di benefici per l’organismo. Infine, per la piena riuscita del detox post-feste, l’idratazione gioca un ruolo fondamentale. Bere almeno due libri d’acqua al giorno – ricorrendo anche a tè verde, tisane e infusi drenanti, depurativi e disintossicanti - contribuisce infatti a eliminare i liquidi in eccesso e le tossine.