Tornare a credere nei sentimenti per risollevarsi da un dolore

È possibile ritrovare un proprio equilibrio affettivo dopo tanti dolori e sofferenze? Un tema caro ad Antonella Elena Rossi (nella foto), psicologa e pedagogista – autrice del libro Sono qui per amore. Donne che hanno il coraggio di volare. "Quando smettiamo di amare – sottolinea – tutto si ferma e il nostro corpo ci manda dei segnali: ci incurviamo, i nostri occhi perdono lucentezza, persino la nostra pelle potrebbe far emergere la mancanza d’amore, una carenza di felicità, si legge nelle persone che sembrano spegnersi. Le relazioni diventano sempre più superficiali e la solitudine ci entra dentro".

Rimettersi in gioco non è semplice, ma l’esperta incoraggia: "La vita è un pendolo che spesso ci mette in contatto con la morte, ma che è in grado di ricondurci potentemente alla vita, grazie soprattutto agli incontri. “Cadere” può diventare una benedizione. Il dolore è spesso l’unico modo per arrivare all’amore per se stessi, per trovare quegli orizzonti nuovi e quelle terre inesplorate che, tuttavia, ci fanno molta paura. La paura, del resto, è l’altra faccia del coraggio".