Tiziano Ferro fa autocritica: “Tenere il passo dello streaming è difficile per noi ‘zietti’”

Tiziano Ferro torna a pubblicare una riflessione personale su Instagram. Questa volta, però, la popstar originaria di Latina non parla della propria situazione famigliare nè di quello che sta vivendo con il divorzio dal marito Victor Allen.

"Sono tempi complessi per noi 'zietti della musica' che facciamo fatica a tener passo al mondo dello streaming. È per questo che accolgo con tripudio questo disco di platino - con lo stesso entusiasmo e l’identica sconfinata gratitudine che avrei provato per un riconoscimento triplo. Il mercato va a rotoli, magari questo disco non ha raggiunto con sufficiente forza i cuori delle persone o forse la mia scrittura e il mio canto non sono all’altezza delle vecchie aspettative, e vi prometto che proverò sempre a migliorare. Magari solo fortuna e sfortuna, ci saranno anche quelle nel cilindro delle ipotesi. Però la verità è una e una soltanto: mi sento emozionato e FE-LI-CE! Perché le cose belle vanno celebrate. Grazie di cuore!" ha scritto Tiziano Ferro sul proprio profilo Instagram.

Una riflessione che dimostra come il cantautore ancora una volta non abbia intenzione di nascondersi, anzi. Anche nei momenti in cui il prodotto della sua arte non ha forse reso come ci si sarebbe aspettati, Tiziano Ferro ci mette la faccia e dialoga con il pubblico. Facendolo sentire parte stessa del progetto in questione.