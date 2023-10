Tiziano Ferro: “Fortunato nonostante le difficoltà. Divorzio per salvare i migli figli”

Tiziano Ferro si racconta e lo fa nel giorno dell'uscita del primo romanzo che porta la sua firma. Un giorno che lo stesso cantautore ha ammesso di aspettarsi come un'occasione più felice, ma che il 100% della serenità non ce l'ha. Il sorriso tuttavia non gli manca, come scrive su Instagram in un post nel quale ringrazia chi gli sta vicino: “Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti. Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene".

Il suo divorzio dal marito Victor Allen - a darne l'annuncio è stato pochi giorni fa lo stesso Tiziano Ferro - non gli permetterà di tornare in Italia per il tour promozionale proprio del libro. "Affrontare un divorzio non è mai bello - spiega Ferro in un'intervista a 'Il Corriere della sera' - ma il mio è capitato con una tempistica tremenda, la sfiga ha sempre progetti precisi: è una vita che spero di scrivere un romanzo e ora la sua pubblicazione si scontra con un cataclisma come questo, che spero non prenda possesso della gioia che devo a me stesso e a chi mi segue".

C'è chi lo ha criticato per aver parlato di una situazione così privata: "Non potevo tenere nascosta la verità. Ho sempre vissuto mostrando una sola versione di me stesso, quella vera, e preferisco così piuttosto che inventare scuse e affrontare l'ansia che le cose possano venire fuori senza che le abbia potute spiegare. In questo momento, tuttavia, io che non sono invidioso, ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta''.

Negli ultimi giorni si è acceso il dibattito intorno alle affermazioni di Tiziano Ferro sull'impossibilità di portare i figli piccoli - Margherita ha due anni, Andrès uno e mezzo - in Italia e di dover quindi rinunciare alla promozione del romanzo. Il cantautore di Latina chiarisce così: ''Questa frase ha scatenato gli odiatori seriali e ha dato pane ai cretini, specie considerando che i miei figli erano con me in tour in Italia questa estate. Ora, non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me".

''L'altro giorno, è venuta a casa un'amica. Parlavamo del divorzio e mi ha detto: 'Vedendo te e i bimbi, ho avuto tutte le risposte, mentre corrono e ballano, vedo luce, gioia, felicità'. In questi giorni, Margherita e Andres sono in fissa con 'Mamma Maria dei Ricchi e Poveri'. Colpa mia eh... Ancora ieri, ho rilanciato quel video per mezz'ora mentre loro ballavano, cantavano, saltavano - racconta Tiziano Ferro -. Li ho guardati e mi sono commosso. Ho pensato che il mio atto di fede nel fatto che la mancanza di conflitto produce felicità sta funzionando. Metterlo in pratica è faticoso perché non è quello che ho visto fare nella vita, mi sono buttato alla cieca a fare una cosa che non conosco, ma mi sono fidato dei dottori. Io e Victor ci siamo rivolti a degli specialisti affinché ci aiutassero coi bambini e la prima e unica cosa che ci hanno detto è stata: teneteli lontani dai conflitti''.