Tiziano Ferro e l’alcolismo: “Sette anni dall’ultimo bicchiere, sono grato”

Tiziano Ferro festeggia: "La vita è bella" è la scritta che campeggia sulla foto che ha pubblicato su Instagram a corredo di un post che trasuda verità e umanità. Anche i ricchi piangono, diceva il titolo di una telenovela sudamericana degli anni Ottanta. E anche le grandi star hanno momenti di debolezza. E si rialzano. Come ha saputo fare Tiziano Ferro.

"7 anni dall’ultimo bicchiere e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato" ha scritto il cantautore di Latina sul proprio profilo Instagram. Innescando una catena di commenti positivi e di incoraggiamento: "Siamo orgogliosi di te", "Sei un grande uomo", "Sei il mio modello di riferimento", "Sei un esempio, da te si può solo imparare".

"Ero un alcolista e volevo morire. Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista. L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti" aveva raccontato lo stesso Ferro nel documentario sulla propria vita.

Una parabola discendente che poi si è fermata, quando Tiziano Ferro ha deciso di rivolgersi agli Alcolisti Anonimi. E da lì è cominciato il suo, difficoltoso, percorso verso la rinascita. Una rinascita che lo ha portato sette anni fa a bere l'ultimo bicchiere. Quell'ultimo bicchiere che oggi la star del pop celebra insieme a tutti gli amici e i fan.