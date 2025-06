‘Titan: il disastro OceanGate’. Il mistero del sommergibile imploso nel docufilm di Netflix L’indagine sulla tragedia che portò alla morte di 5 persone nei fondali dell’Oceano Atlantico ricostruita in 111 minuti. Ecco quando sarà disponibile in Italia. Cosa non torna: tutte le ombre dietro alla spedizione turistica verso il relitto del Titanic