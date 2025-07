Mel B e Geri Halliweel, dissapori e veleni. Cosa è successo dopo il matrimonio di Scary Spice

Roma, 6 luglio 2025 – C’erano una volta le Spice Girls. Oggi si parla invece dei rapporti che sono tutt’altro che idilliaci tra due delle componenti della storica girl band britannica.

Tra Mel B e Geri Halliwell non corre buon sangue e lo dimostra il fatto che non solo ‘Ginger Spice’ non fosse presente al matrimonio di ‘Scary Space’, ma che non appaia nemmeno tra i commenti di auguri sotto al post su Instagram con la foto delle nozze di Melanie, che sono state celebrate nella cattedrale di St.Paul.

E’un’assenza che pesa quella di Geri. Mentre le altre Spice hanno fatto alla coppia i loro migliori auguri, o star come Heidi Klum e Kerry Katona si sono congratulate con la ex cantante 50enne, il commento della ‘rossa’ del gruppo non è arrivato.

Mel B ha condivido una splendida foto romantica con il neo marito Rory McPhee. E un’altra Spice, Victoria Beckham, si è affrettata a scrivere: "Congratulazioni!!!!! Speriamo che tu abbia passato una giornata fantastica!!!!".

Stando ai rumors, Mel B e Geri hanno un rapporto burrascoso e a volte le due avrebbero faticato a stare nella stessa stanza senza che ci fosse tensione.

Un altro ostacolo – insomma – alla tanto attesa reunion delle ‘ragazze speziate’ di cui si parla ormai da tempo. L’anno prossimo ‘Wannabe’ compie 30 anni, c’è ancora tempo per fare la pace.