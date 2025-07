Quel bacio che fece la storia: "Ma i pregiudizi sull’Hiv resistono"

Prosperetti

Da quel bacio con Ferdinando Aiuti nel 1991, che ruppe ogni pregiudizio sull’Aids dimostrando che non avveniva il contagio con la saliva, Rosaria Iardino – presidente della Fondazione The Bridge, membro del cda della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e del Comitato Etico sui Trial Clinici dell’Aifa – ha fatto della sua vita un esempio di lotta per il diritto alla salute ‘sostenibile’. Il suo obiettivo – spiega – è "estendere il diritto alla salute fino agli ultimi della società".

Cos’è cambiato da quel bacio?

"È cambiato tantissimo dal 1991. All’epoca eravamo impegnati a sopravvivere perché all’epoca non c’erano i farmaci di oggi. La scienza ha sviluppato terapie avanzate che regalano un’aspettativa di vita lunga quanto la media di una vita umana. Chi ha il virus come me, ora fa parte di una popolazione di malati cronici: circa 2mila e 500 persone che vanno incontro a patologie come il cancro e altre malattie degenerative legate alla longevità. Vivi di più ma ti ammali di più".

Oggi c’è ancora lo stigma verso l’Aids?

"Oggi non si muore più come un tempo di Hiv ma esiste un pregiudizio culturale verso chi ne è affetto. Lo stigma c’è ancora, infatti, i nostri malati vengono messi in fondo alla lista d’attesa in ospedale. Oggi, inoltre, è cambiato l’identikit di chi ha il virus dell’Hiv. Infatti, non sono più gli omosessuali ad avere il virus ma anche gli eterosessuali come indicano le statistiche di tutto il mondo. La nuova sfida oggi è intercettare quelle categorie che non fanno il test".

L’Aids è una malattia che non è stata sconfitta, ma perché non se ne parla più?

"Non se ne parla perché oggi il virus è sotto controllo. Oggi i malati non trasmettono più la malattia grazie alle terapie farmacologiche. Con un farmaco io impedisco il contagio. In Italia abbiamo la copertura più alta al mondo al 98% che impedisce il contagio, grazie ai farmaci".

Fare prevenzione vuol dire parlare ancora di Aids. Le nuove generazioni sono informate?

"Con mia figlia faccio aggiornamento lessicale per imparare a usare i loro linguaggi di comunicazione efficace. La prevenzione si fa anche con i test genetici passati dal servizio sanitario pubblico che è il migliore del mondo che ci garantisce un tesoro: l’accesso alle più avanzate terapie a costo zero. Io sono una promotrice del Servizio Sanitario pubblico perché è gratis per tutti. Sono gratis anche i test genetici per prevenire i tumori, sono brca1 e brca2, che individuano mutazioni ereditarie dei geni".

Quali sono, oggi, le maggiori criticità nella lotta all’Hiv rispetto al passato?

"Le criticità sono intercettare il prima possibile chi ha il virus per curarlo in tempo. L’anno scorso abbiamo avuto dei morti di Hiv. Per questo vogliamo fare rientrare il test dell’Hiv negli esami del sangue di routine per tutti con il consenso informato orale".

Quali gli obiettivi della fondazione The Bridge?

"Studiamo le politiche pubbliche in materia sanitaria e offriamo delle analisi e strategie d’intervento scientifico. Con la Fondazione voglio arrivare a garantire la salute anche agli ultimi come i senza fissa dimora e alle persone con fragilità psichica".

Con la fondazione The Bridge siete impegnati anche nella lotta al tumore al seno.

"In questi giorni abbiamo promosso l’iniziativa ‘WeBreast: Malattia, cultura, Bellezza’. Il tumore al seno è ancora il più frequente in Italia. Due anni fa l’ho avuto anche io e grazie ai controlli l’ho guarito in tempo. Oggi abbiamo il potere di prevenirli con i test genetici, rendendo la specie umana più resistente".

Altri progetti in cantiere?

"Il 2 ottobre in Lombardia, la regione più vaccinata d’Italia, avremo l’evento di promozione delle vaccinazioni degli operatori sanitari. Con Anlaids andiamo con i camper per le strade d’Italia a fare i test. Per i giovani abbiamo una grande iniziativa per parlare dei disturbi alimentari, che continuano a uccidere anche i giovanissimi, come anoressia e bulimia, considerate ancora la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali".