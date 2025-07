Antonio Manzini: "Il mio primo Schiavone era un uomo orribile . Ora Rocco mi sta simpatico"

Sono passati vent’anni. Nemmeno tanti. Eppure è cambiato tutto. Che uno come Rocco Schiavone ribalta gli orizzonti. Per forza. Ne sa qualcosa Antonio Manzini, papà del vicequestore che ormai per tutti (o quasi) ha il profilo Rai di Marco Giallini. Nel 2005 però lo scrittore romano debuttava per Fazi con un noir cupo, livido: Sangue Marcio, storia nera di due fratelli cresciuti male, col tempo diventato un oscuro oggetto del desiderio per gli appassionati. Curioso da leggere, difficile da trovare. E così Piemme ha pensato bene di ripubblicarlo, impreziosito da una prefazione dell’autore.

Manzini, com’è guardarsi indietro? "Pensavo peggio. Non lo rileggevo da tempo ma tutto sommato va bene. Molte pagine oggi le scriverei diversamente. Ma sta lì, mi piace".

Sembra la sua versione più cupa. "Sì è così, manca l’aria, un garage senza finestre. In qualche modo però mi appartiene. La storia non poteva avere poi molte scappatoie, con quel personaggio scurissimo a raccontare in prima persona. La sua è una voce priva di leggerezza e di ironia".

Cosa ricorda di quell’esordio? "Frequentai poco l’ambiente e non c’era ancora l’abitudine di fare le presentazioni, questi sfiancanti tour nelle librerie. Al limite poteva capitare una chiacchierata come la nostra. Di incontri ne feci quindi pochi, sapevo che la gente del settore si riuniva da qualche parte ma non sapevo dove. E così lasciai un po’ andare. Mi innamorai però follemente dello scrivere, del fare il libro in solitudine, in libertà, in autonomia. Quasi una sorta di meditazione. Un atto di vita meraviglioso, dove rendi conto solo a te stesso, alla tua pura immaginazione. Come quando da piccolo giocavo coi soldatini". Di quegli anni è la sceneggiatura di un vero cult: Il siero della vanità di Infascelli.

"Un film folle, ancora si riusciva a farli. Una strana, divertente avventura. Mi concedevo il lusso di vivere come sceneggiatore, non avrei mai pensato a una carriera da scrittore".

Come nasce Schiavone? "Ricordo solo che nella prima versione – mai pubblicata – aveva un nome diverso ed era un personaggio orribile, un poliziotto terrificante e assassino, talmente respingente che non riuscivi ad avvicinarlo. Era più o meno così nel primo bozzone. Poi ho iniziato a smussare gli angoli, è nato Rocco e io mi sono accorto che cresceva da solo".

Anche lui libero e autonomo? "Sì perché scrivevo e nemmeno sapevo tutto di lui, almeno all’inizio. Giusto alcune cose. D’altronde il secondo libro era tutt’altro che scontato. Invece è arrivato, contro ogni probabilità. E in quel momento mi sono dovuto mettere di corsa a inventargli un corpo, per farlo uscire dalla bidimensionalità".

Continua a piacerle? "Mi sta simpatico, è un compagno di viaggio, mi diverte. Il problema è che non ricordo bene tutto quello che ho raccontato, temo sempre di incappare in qualche errore o in una ripetizione, specie coi personaggi minori. Quelli poi me li dimentico proprio. Qualche tempo fa mi ha fermato un’attrice che ha interpretato una tizia nella serie tv, un personaggio di cui perfino il nome non mi diceva nulla. E l’avevo scritto io!"

Non ha uno schiavonista ufficiale di riferimento? "No, magari. Mi sa che a nessuno viene voglia di ripassarsi l’intera opera".

Riesce ancora a immaginarselo senza la faccia di Giallini? "Lui sì. E ci riesco anche con la giornalista e con la moglie. Rispetto agli altri invece perdo qualche colpo, l’immagine filmica possiede una tale forza. Per me ad esempio Maigret ha ormai per sempre il profilo di Gino Cervi. Mentre non è stato così con Montalbano, perché secondo me avrebbe in realtà una faccia diversa".

Nel frattempo ha scoperto dove sono i salotti dell’editoria? "Sì, alla fine l’ho capito: festival, fiere, il Salone. Ma le devo confidare che non sono esattamente il mio ambiente ideale. Il commento ufficiale potrebbe quindi essere: molto interessante ma ‘nsomma..."

Come è stato invece il passaggio da attore a scrittore? "La scrittura c’è sempre stata, il desiderio di condividere storie, di portarle in scena, di raccontare al pubblico una favola. Strumenti diversi per una stessa matrice. Non a caso quello che mi interessava davvero come interprete era il teatro, così diretto e antico, di carne e di voce, senza paragoni fino a quando ho scoperto sul serio la scrittura, il piacere del creare da solo le mie storie".

Le manca il teatro? "No, anche se mi ha divertito molto. Lo considero uno di quei matrimoni belli che però arrivano comunque a concludersi. Definitivamente".

La Rai le sta addosso per le nuove avventure di Rocco? "È una questione di soldi. La serie tv costa tanto, loro hanno diversi progetti, quindi va bene a tutti proseguire a un passo normale, senza ansie, evitando l’effetto soap opera".

È il momento delle domande da scrittore: un consiglio di lettura? "La città dei ladri di David Benioff per Neri Pozza".

Maestri? "Quel numero infinito di autori che non riuscirò mai ad eguagliare e lo so perfettamente. Da Thomas Bernhard a Jay McInerney, passando per Calvino".

Il momento più bello? "Quando finisco un libro: l’hai aspettato a lungo, finalmente è terminato e va bene così. Si ricorda quello che faceva il protagonista di Misery di Stephen King, altro fenomeno della scrittura? Anche se da tempo aveva smesso di fumare, quando finiva un libro si concedeva una sigaretta. Come fosse un piccolo premio. Perché quello è sempre un momento bellissimo all’interno di un percorso difficile, in cui magari non ti sei sentito all’altezza, è stato faticoso o addirittura hai dovuto aspettare che passasse la crisi, come mi è successo con La mala erba: quattro anni di pausa, poi sono riuscito a trovare la chiave giusta ed è pure venuto bene. L’ho fissato a lungo e ho detto: ma guarda te!"

Di nuovo un momento di solitudine, Manzini. "Ha ragione. Ma la solitudine è il destino della scrittura. Il suo limite e la sua bellezza".