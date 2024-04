The St.Regis Florence. Atmofere raffinate e ospitalità al top

Si sommano i riconoscimenti per il The St. Regis Florence, premiato nel 2023 come migliore hotel a Firenze da Travel & Leisure World’s Best Awards 2023 e insignito del Four Star Rating, insieme all’Iridium Suites Spa My Blend by Clarins, da Forbes Travel Guide Awards 2023. L’hotel torna a confermarsi come un luogo d’elezione per l’ospitalità e la gastronomia, un perfetto connubio tra tradizione culinaria toscana e un servizio impeccabile e personalizzato nel cuore della città del Rinascimento.

Con un soffitto a vetri colorati del XIX secolo e uno spettacolare lampadario in vetro di Murano soffiato a mano, Winter Garden Restaurant offre un’atmosfera intima e raffinata, dove gli ospiti possono gustare i menu studiati dall’Executive chef Gentian Shehi, in abbinamento ai migliori vini provenienti dalla ricca cantina dell’hotel.

Il focus primario di Chef Shehi rimane sulla materia prima, che deve assolutamente essere di eccellente qualità. Seguendo scrupolosamente sia stagionalità che sostenibilità, il ristorante si rifornisce da fornitori selezionati e fidati. É disponibile il nuovo menu della stagione primavera estate. E fino al 28 aprile, in occasione dell’Indian Festival, sarà possibile gustare le proposte dello chef Ritu Dalmia, negli spazi del Winter Garden Restaurant, sia a pranzo che a cena.

Info e prenotazioni: Winter Garden Bar

& Restaurant, telefono 39 055 27163770

o www.restaurant.stregis.com