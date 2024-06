Swift si schiera con Lady Gaga: basta gossip sul corpo delle donne

Lady Gaga non è incinta: la superstar americana, 38 anni, ha smentito le voci circolate online su una sua possibile gravidanza dopo che foto scattate al matrimonio della sorella sembravano suggerire l’esistenza di una "pancia". E in soccorso della cantante e attrice, attesa ora dai fan come protagonista, al fianco di Joaquin Phoenix, di Joker: Folie à Deux, sequel del film del 2019 di Todd Phillips, si è mossa anche Taylor Swift, citata nella smentita di Gaga con parole tratte dalla canzone Down Bad dell’ultimo album della Swift Tortured Poets Departments. "Non bisogna fare congetture sul corpo di Lady Gaga o sul corpo di nessuna altra donna", ha detto la 34enne superstar attesa tra qualche giorno con il suo The Eras Tour anche in Italia, in concerto a Milano, a San Siro, il 13 e il 14 luglio, dopo che l’altra aveva postato su TikTok un video in cui negava di aspettare un bebè. "Siamo tutti d’accordo che è invasivo e irresponsabile fare commenti sul corpo di una donna", ha detto Taylor: "Gaga non deve spiegazioni a nessuno. E come lei nessun’altra donna". Secondo Variety, la prima di Joker: Folie à Deux potrebbe tenersi alla Mostra di Venezia, dove Joker vinse il Leone d’oro.