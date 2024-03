Spice Girls, la nuova vita di Mel B e il sogno di una reunion

Le Spice Girl sono state una band che ha lasciato il segno nella musica pop internazionale. Una di loro, in particolare, Melanie Brown, più nota come Scary Spice per il carattere decisamente esuberante, era forse la più scatenata. Dai successi degli Anni Novanta e Duemila del gruppo che promosse il Girl Power è passato diverso tempo e ciascuna delle cinque Spice ha preso una strada diversa, ma certamente sono rimaste tutte quante ben impresse nell’immaginario collettivo. E non sono pochi quelli che tifano per una loro nuova reunion per quest’anno, tre decenni dopo la loro formazione. Un progetto di cui ogni tanto si torna a parlare e che vedrebbe in prima linea proprio Mel B, come ha raccontato lei stessa di recente. Brown, da un po’ di tempo, è stata costretta a stravolgere la propria vita e le proprie abitudini.

Il divorzio

Dopo anni passati oltreoceano, Melanie si è ritrasferita in Inghilterra, nella nativa Leeds. In un’intervista rilasciata alla BBC, infatti, la Brown ha spiegato che, in seguito al divorzio dall’ex marito, Stephen Belafonte, non ha potuto fare altro che fare le valigie e partire dalla California per tornare nella sua città natale nientemeno che sotto il tetto della mamma.

Tutto ciò, di primo acchito, può sembrare molto strano visto che l’artista ha guadagnato parecchi milioni quando si esibiva con le altre sue colleghe: - Melanie Chisholm (Mel C o Sporty Spice) - Emma Bunton (Baby Spice) - Victoria Adams (ora nota come Victoria Beckham, dopo il matrimonio con David Beckham, all’epoca conosciuta come Posh Spice) - Geri Halliwell (Ginger Spice).

Il problema è che divorziare da Belafonte è stato indubbiamente oneroso per Mel B da molti punti di vista ed è costato tanto, in termini economici, ma non solo. Ha detto alla BBC l’ex Scary Spice: “Non ho subìto solo abusi emotivi e fisici, c’erano anche tutti gli abusi finanziari. Non mi rendevo conto di non avere tutti i soldi che pensavo di avere. Quindi sono dovuta tornare a vivere con mia mamma” La madre di Melanie la incoraggiava, ma lei all’inizio risentiva ancora di quel rapporto, secondo il suo racconto, tossico e di quello che ha comportato la fine della relazione. C’è voluto del tempo per tornare a stare bene “Ovviamente qualsiasi situazione è migliore che stare con la persona che abusa di te, ma quando esci da quel tipo di situazione di abuso, è come ricominciare tutto da zero. Devi imparare a fidarti delle persone. Devi imparare a fidarti di te stesso”.

Il nuovo amore

Belafonte, che è un produttore cinematografico, ha più volte smentito le accuse mosse dalla popstar nei suoi confronti. Nel 2017 i due si sono accordati privatamente. Nel 2018 il divorzio è stato finalizzato. Mel B ha dovuto pagare all’ex marito 350mila dollari più 5mila dollari al mese per il mantenimento della figlia Madison. Per lei il ritorno a Leeds è stato fondamentale. “Mia madre ha sei fratelli, quindi sono circondata da amici, famiglia, zie, zii, nipoti. Leeds è bellissima e semplice e le persone sono accoglienti” Dopo un duro lavoro per rimettersi in piedi e riassestarsi, personalmente ed economicamente, Brown è riuscita a ricomprare la propria casa. I fan delle Spice, intanto, stanno invocando una nuova reunion della band, un’idea che vedrebbe Melanie B molto favorevole. Tra i suoi nuovi progetti ci sarebbero anche nuovi fiori d’arancio. Dal 2022 l’ex cantante è in coppia con Rory McPhee dal 2022. Stanno pensando di sposarsi presso la Cattedrale di St. Paul a Londra. Secondo alcuni, a disegnarle il vestito potrebbe essere Victoria Beckham, oggi stilista e imprenditrice. “Sì, le piacerebbe” ha detto Mel B, che sta valutando anche altre opzioni.