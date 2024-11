Tale e Quale Show 2024, vince Verdiana

Grandi emozioni e anche qualche sorpresa nella finale di Tale e Quale Show 2024. Gli undici concorrenti in gara si sono dati battaglia davanti alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e dal giudice speciale Paolo Bonolis, oltre al conduttore Carlo Conti.

Una serata nella quale le esibizioni di molti degli undici concorrenti sono state interessanti, mentre alcune prevedibilmente deludenti. A vincere la puntata è stata Kelly Joyce.

A fine serata a vincere Tale e Quale Show 2024 è stata però Verdiana, davanti a Kelly Joyce e a Feysal Bonciani.

Ad aprire la serata è stato Roberto Ciufoli, che ha indegnamente impersonato Adriano Celentano. Poi spazio ad Amelia Villano, che ha indossato i panni di Loredana Bertè non rendendole però giustizia del tutto. Terza concorrente in gara è stata Giulia Penna, che è diventata Alexia. “Carle’ questa portatela a Sanremo” esclama Paolo Bonolis e ha ragione da vendere. Esibizione esplosiva.

Kelly Joyce ha invece impersonato Sade. Peraltro in una maniera incantevole e magica. Quinta a scendere in gala è stata una disastrosa Carmen Di Pietro. Nei panni di Cristiano Malgioglio. “Ma è in gara?” si chiede giustamente Paolo Bonolis. Che scempio immotivato.

Subito dopo sale sul palco Feysal Bonciani, che interpreta Ray Charles. Muovendosi però un po’ troppo a scatti. Il talento, però, non si discute. Tocca poi a Massimo Bagnato nei panni di Drupi. E tutto sommato non se la cava male.

Ottava in gara è Justine Mattera, che imita Cyndi Lauper. Mettendoci tanto impegno, ma zero voce. Tocca poi a Simone Annichiarico, che è chiamato a impersonare Elton John.

Penultima esibizione è quella di Verdiana. La quale deve indossare i panni di Mina. E in alcuni frangenti va anche un po’ oltre. A chiudere la finale di Tale e Quale Show 2024 è Thomas Bocchimpani, che interpreta Michael Bublè in maniera non impeccabile.