Tim Summer Hits, i cantanti di ogni serata

Tim Summer Hits al via fra una settimana. In diretta in piazza del Popolo a Roma da martedì 11 giugno a venerdì 14 giugno e in differita su Raiuno da venerdì 28 giugno in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e e Andera Delogu. Decine di artisti si susseguiranno sul palco nelle quattro serate di Tim Summer Hits in quella che di fatto è una manifestazione che ha l'intento di rievocare i fasti del leggendario Festivalbar e di fare concorrenza a Battiti Live. In ogni caso, vincerà la musica e questo è quello che conta in questo avvio di estate.

Il programma delle serate

Martedì 11 giugno

Ana Mena, Annalisa, Antonello Venditti, Petit, Arisa, Baby K, Dargen D'Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Rhove, Gianna Nannin, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Tananai, The Kolors.

Mercoledì 12 giugno

Tananai, Annalisa, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Bnkr44, BigMama, Alfa, Clara, Coma_Cose, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Ghali, Gaia, Icy Subzero, Loredana Bertè, LdA, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D'Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Giovedì 13 giugno

Achille Lauro, Angelina Mango, BigMama, Alessandra Amoroso, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Gaia, Francesco Renga, Francesco Gabbani, Holden, Gigi D'Alessio, Mara Sattei, Malika Ayane, Nek, Pooh, Rose Villain, Tony Effe. Venerdì 14 giugno

Aiello, Santi Francesi, Orietta Berti, Paola&Chiara, Anna, Benj&Fede, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Emma, Sarah, Umberto Tozzi, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, Mr Rain, La Sad, La Rappresentante di Lista, Olly, Piero Pelù, Ricchi e Poveri.