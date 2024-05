Tim Summer Hits, i cantanti sul palco di piazza del Popolo

E' quasi tempo di Tim Summer Hits. Mancano ancora una decina di giorni all'avvio della rassegna che porterà oltre cinquanta artisti sul palco di piazza del Popolo a Roma e già sale l'attesa dei fan. L’ingresso è gratuito, l’inizio di ogni serata è fissato per le 20.

A giudicare dal cast, o almeno da parte del cast, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Da martedì 11 a venerdì 14 giugno in piazza del Popolo si esibiranno ogni sera i nomi più noti della musica italiana attuale. Lo show sarà condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu e andrà poi in onda in prima serata su Raiuno domenica 7 luglio e venerdì 12 e 19 luglio.

Gli artisti fino ad ora annunciati per il Tim Summer Hits sono Achille Lauro, Aiello, Alfa, Alessandra Amoroso, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Anna, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, BigMama, Bnkr44, Boomdabash, Bresh, Clara, Colapesce Dimartino, Capo Plaza, Coma_Cose, Eiffel 65, Dargen D'Amico, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Ermal Meta, Emis Killa, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Francesco Renga, Gaia, Gazzelle, Ghali, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D'Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Jvli, La Rappresentante di Lista, La Sad, Loredana Bertè, Massimo Pericolo, LdA, Mahmood, Malika Ayane, Mara Sattei, Mr Rain, Nek, Matteo Paolillo, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola&Chiara, Piero Pelù, Pino D'Angiò, Petit, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai, The Kolors, Tony Effe.

"Nell'idea di città che abbiamo, i grandi eventi sportivi e culturali non devono essere un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti. Lo abbiamo dimostrato con gli Internazionali d'Italia, portando un campo da tennis a Piazza del Popolo; con il Giro d'Italia, con la pedalata gratuita la mattina per tutti; ma anche organizzando lontano dal centro concerti gratuiti con il Teatro dell'Opera o in piazza a Ostia con il Teatro Nino Manfredi. Grazie ai più importanti artisti del momento e alle più conosciute canzoni dell'estate, oltre che alla bellezza di Piazza del Popolo, Tim Summer Hits, che verrà visto in televisione da milioni di italiani, rappresenta una straordinaria occasione per promuovere l’immagine di Roma" dichiara Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi del Comune di Roma