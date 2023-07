Shakira, nuovo amore? Chi è Jimmy Butler

L’orizzonte di Shakira è tornato a tingersi di rosa? Potrebbe essere proprio così stando alle rivelazioni fatte di recente dalla rivista statunitense ‘Us Weekly’. In base alle informazioni del magazine, che ha parlato con una fonte in esclusiva, rimasta anonima, la cantante colombiana, reduce dalla separazione con il calciatore Gerard Piqué, starebbe ora frequentando una star Nba. Si tratterebbe di Jimmy Butler e gioca nei Miami Heat.

Avvistamenti

Negli ultimi giorni Shakira e Butler sono stati visti arrivare insieme al locale londinese Novikov Restaurant & Bar. Non era la prima volta che Shakira e Butler venivano avvistati in coppia negli ultimi mesi. Shakira – che nel frattempo, dopo quasi un anno dalla fine della sua lunga storia di 12 anni con Piqué, si è trasferita in Florida con i figli Milan, 9, e Sasha, 7 – a maggio ha partecipato a una partita dei Miami Heat e ha condiviso un video-selfie in cui faceva il tifo per la squadra di Jimmy. Diversi giorni dopo, Shakira ha poi condiviso una clip in cui cantava e suonava la chitarra tramite Instagram, coronata da un cuoricino di apprezzamento dello stesso Butler. Tra i due intercorrono 13 anni di differenza – lei ne ha 46, lui 33 – ma stando alla fonte interpellata da ‘Us Weekly’ questo dettaglio “non infastidisce” la cantante, che anzi avrebbe ritrovato il sorriso grazie al campione di basket.

La parentesi con Tom Cruise

Prima della sua serata fuori con Butler, Shakira, a maggio, era stata notata in compagnia di Tom Cruise al Gran Premio di Miami di Formula 1. Tuttavia, un’altra fonte aveva detto a ‘Us Weekly’ che all'epoca che l’artista si era solo divertita a “uscire con Tom”, ma non aveva interesse a frequentare il divo di Hollywood o qualcun altro. “Ha molto da fare e per ora è concentrata sui suoi figli e sulla sua carriera”, aveva sottolineato la fonte riferendosi a Shakira. Butler, però, potrebbe averle fatto cambiare idea…

Chi è Jimmy Butler

Butler è texano. È nato il 14 settembre 1989 a Houston. Stando a quanto raccontano i giornali sportivi americani, già ai tempi del college Butler si era distinto per la bravura nel basket. I Chicago Bulls lo hanno arruolato nel 2011. Nel 2017, con una trattativa da parte della società che è stata un fulmine a ciel sereno sia per il giocatore sia per i tifosi, Jimmy è stato ceduto ai Timberwolves Minnesota, dove è rimasto un anno e poi è entrato nei Philadelphia 76ers (2018-19). Infine, nel 2019, si è stabilito a Miami dove risiede e gioca ancora oggi. Con la Nazionale statunitense Butler ha vinto la medaglia d’oro a Rio de Janeiro nel 2016.

Vita privata

Prima di incontrare Shakira e di iniziare a frequentarla, secondo quanto risulta Butler ha avuto una storia con l’influencer e imprenditrice Kaitlin Nowak, con cui nell’ottobre 2019 ha avuto una figlia, Rylee. Alla fine del 2020 lo sportivo avrebbe avuto anche un flirt con la cantante e attrice Selena Gomez.