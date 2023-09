Selena Gomez, ‘Single Soon’ è per The Weeknd? La risposta della cantante

Uno dei ritorni sulle scene musicali più attesi dell’anno è quello di Selena Gomez. È da poco disponibile il nuovo singolo della popstar, ‘Single Soon’, accompagnato da un videoclip in cui si vede l'artista che si diverte a uscire con le sue amiche di sera e conclude la sua relazione con il fidanzato, lasciandogli un biglietto che recita: “Mi dispiace. Non posso. Non odiarmi”. Già prima del suo lancio, ‘Single Soon’ – che anticipa il nuovo album della Gomez, prossimamente in uscita – risultava la canzone più discussa sui social a livello globale, tanto che ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica ‘Billboard Hot Trending Songs’, indicativa dell’entusiasmo online dei brani più desiderati.

Riferimento all’ex?

Selena Gomez ha voluto chiarire che ‘Single Soon’ non riguarda affatto il suo ex partner The Weeknd, come alcuni pensavano. La precisazione dell’artista è arrivata dopo che la rivista ‘Hollywood Life’ ha pubblicato un articolo dettagliando perché alcuni fan online credevano che il nuovo singolo di Gomez riguardasse la sua relazione con il cantante di ‘Blinding Lights’. I due si sono lasciati nell'ottobre 2017 dopo una frequentazione di 10 mesi. Nel mirino delle speculazioni erano finiti soprattutto i seguenti versi: “Forse scomparirò semplicemente / Non voglio vedere una lacrima / E il weekend è quasi qui”.

La smentita

Dopo la pubblicazione dell’articolo su Instagram e dell’ipotesi avanzata dalla testata, la stessa Gomez ha risposto nei commenti “Non potrebbe essere più falso”. Dunque quando la cantante parla di “weekend” intende semplicemente il fine settimana, nessun’altra allusione. In un'intervista del 2022 con il dj radiofonico Zane Lowe, Gomez aveva detto di trarre ispirazione per il suo terzo album da solista da relazioni di cui il pubblico non è a conoscenza. L'artista non ha avuto relazioni finite sotto i riflettori da quando ha rotto con il collega Justin Bieber nel 2018.

Regina dello streaming

Con più di 210 milioni di singoli venduti in tutto il mondo e oltre 50 miliardi di streaming globali con la sua musica, la Gomez è una delle popstar più famose di tutti i tempi. Ha ottenuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP in spagnolo, ‘Revelación’. Ma ha avuto una nomination anche agli Emmy per la sua performance nella serie televisiva ‘Only Murders in the Building’, in cui veste i panni di Mabel recita accanto a Charles - Steve Martin e Oliver - Martin Short (la terza stagione è disponibile in Italia su Dinsey+). Nel 2022 è uscito anche il documentario ‘My Mind & Me’ su Apple TV+, per la regia di Alek Keshishian che regala offre uno sguardo intimo e inedito sulla vita dell’artista.