Pagelle Temptation Island: le scarpe di Mirco e l'anello di Titty

Le pagelle di Temptation Island di martedì 15 ottobre raccontano di coppie in crisi e due falò di confronto diametralmente opposti: uno molto noioso e l’altro particolarmente acceso. Parole, parole, parole: questa sarebbe la canzone migliore da utilizzare per le pagelle della puntata di Temptation Island di martedì 15 ottobre.

Cosa è successo nella puntata

Una puntata che si è aperta con Filippo Bisciglia in motoscafo a caccia di uno dei fidanzati in mezzo al mare: poesia, pura poesia. “Durante un falò Titty ha buttato il tuo anello di fidanzamento in mezzo al fuoco” afferma il conduttore. “Sì ci sta” commenta Antonio, il di Tiitty fidanzato.

Ecco alcuni dei momenti indimenticabili della serata.