Temptation Island, 3 coppie si lasciano. Momento cult di Filippo Bisciglia

La puntata di martedì 15 ottobre di Temptation Island inizia con il falò di confronto anticipato chiesto da Giulia al fidanzato Mirco. Un falò che il ragazzo aveva già rifiutato una volta e che, per essere proprio certo di evitare, aveva deciso di scantonare di nuovo facendo un weekend con la tentatrice fuori dal villaggio. Ma l’insistenza di Giulia ha portato il segugio Filippo Bisciglia a rincorrere i due transfughi persino in motoscafo. Ecco quindi il confronto fra Giulia e Mirco. Un confronto al termine del quale il ragazzo decide di uscire da solo: “Non pensavo che sarei stato confuso, ma lo sono. Posso essere confuso?” domanda lui, “E allora chiarisciti le idee” è l’uscita di lei. Che abbandona il falò di confronto chiedendogli indietro anche le scarpe che lei gli aveva regalato.

Le pagelle della puntata

Poi si passa a Titty e Antonio: la ragazza riceve una pianta in regalo dal single Edoardo e il fidanzato non capisce più niente. “Non mi chiamate al falò, perché non vengo. Tu sei venuto qua per farti la storia d’amore e adesso ti prendi il palo della tentatrice” afferma Titty, ovviamente non in italiano. E la sua coerenza la porta a… chiedere il falò di confronto anticipato. Ovviamente, al termine del falò nel quale Titty lancia nuovamente nel fuoco l’anello di Antonio – il prode Filippo lo aveva recuperato dalle fiamme la volta precedente -, Titty decide di uscire da sola. “Avrei fatto la stessa cosa” commenta Antonio.

Falò di confronto anticipato anche per Millie e Michele. Stavolta a chiederlo è il ragazzo. E, nel confronto davanti al conduttore, Michele elenca le mancanze di rispetto di Millie nei suoi confronti. Un addio sereno, insomma. E infatti addio è. Il fidanzato decide di tornare a casa da solo: “Non la posso perdonare, ha superato troppo la linea del rispetto. Non posso tornare indietro”. “Secondo me tornerete insieme, ne sono sicuro” conclude la puntata il conduttore.

Quella di martedì 22 ottobre sarà l’ultima puntata di Temptation Island. Ultima puntata nella quale si terrà l’ultimo falò di confronto e il pubblico vedrà cosa è successo a ogni coppia un mese dopo la partecipazione al reality show.