Colapesce Dimartino da tutto esaurito: la scaletta

Tutto esaurito nella tappa milanese di 'Lux Eterna Beach dal vivo', il tour di Colapesce Dimartino. Sul palco dell'Alcatraz – sotto gli occhi, fra gli altri, del collega Diodato - il duo, che peraltro sta vivendo una delle proprie ultime apparizioni in questa formazione visto che i due cantautori hanno annunciato recentemente l'intenzione di riprendere ognuno la propria strada da solista, accompagnato da una band pazzesca - con tanto di partecipazione dei cantautori Nicolò Carnesi e Filippo Graziani, figlio dell'indimenticato e indimenticabile Ivan Graziani - ha fatto cantare e ballare il pubblico per oltre un'ora e mezza.

Un concerto cantato, molto, e suonato, moltissimo. E decisamente bene. Un concerto che ha tutte le sembianze di un viaggio non solo attraverso le canzoni di Colapesce e Dimartino, ma anche nelle sonorità più disparate e, all'apparenza, più lontane (non mancano, ad esempio, i momenti squisitamente dance e strumentali). Che però riuniscono e si riuniscono in quello che è sì un concerto, ma anche e soprattutto un vero spettacolo. Che il pubblico dimostra, peraltro, di apprezzare.

Il tour di Colapesce Dimartino prosegue ora il 13 e 14 dicembre a Palermo e il 15 a Catania.

La scaletta

La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo Sesso e architettura Luna araba L’ultimo giorno Ragazzo di destra Forse domani Cicale Noia mortale Il cuore è un malfattore Il prossimo semestre 30000 euro Splash I marinai Rosa e Olindo Cose da pazzi Musica leggerissima Considera Neanche con Dio Majorana