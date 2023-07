Le pagelle di Temptation Island: i voti definitivi a tutte le coppie

Le pagelle dell’ultima puntata. Temptation Island 2023 è finito. Tamponiamoci le lacrime con i voti definitivi a tutte le sette coppie del reality show condotto da Filippo Bisciglia. In attesa della versione invernale del programma. Sia benedetta Maria De Filippi.

Gabriela e Giuseppe: voto Rimaniamoli in tv. Ho un sogno segreto: vedere lui come concorrente in un qualsiasi reality. Lui è un animale da tv. Con quel suo modo illuminato - dal fuoco delle caverne - di approcciare le donne, con quella sua parlantina così fluida - anzi, così sciolta da essere informe - e quell'appeal che gli deriva dal suo essere un "uomo dal multiforme ingegno" come solo Omero avrebbe potuto descriverlo ci terrebbe tutti incollati allo schermo. E, soprattutto, lo terrebbe lontano da lei. Che comunque potrebbe partecipare a un programma che possa insegnarle a non accettare le menzogne e le storture, anche linguistiche, di personaggi del genere.

Isabella e Manu: voto Houdini. Sono come la pellicola, nel senso di trasparenti come la plastichina che metto sull'insalata di riso per conservarla in frigo quando ne faccio mezzo chilo in più e non so dove metterla. Sono dei veri prestigiatori: prima ci illudono di poter vedere uno scontro in stile Miseria e Nobiltà e poi escono insieme con un finale a tarallucci e vino che riabilita l'immagine di lei. Che amarezza.

Francesca e Manuel: voto Mariah. Intendo lei. Francesca arriva da sottona che in confronto uno scendiletto è meno accomodante e conclude da regina assoluta come solo Mariah Carey nei suoi videoclip. Iconica, una sorta di Queen B (intesa, sì, come Beyoncè) dei reality show. Manuel è incommentabile quanto quel suo "Phil" con il quale si ostina ad appellare il povero Bisciglia. Il quale è talmente un signore da non chiedergli mai: "Ma che vuoi? Ma io e te abbiamo mai mangiato insieme?".

Mirko e Perla: voto Vicini di casa. Io me li immagino tipo i miei vicini di casa che avevo negli anni Novanta: una coppia molto serena, tranquilla, pacata. "Mi butto" urlava lei mettendosi a cavalcioni sulla ringhiera del balcone, "Aspetta che ti aiuto" rispondeva lui. Insomma, gente che non si farebbe mai del male: i piatti vengono lanciati solo perché non si confanno più ai loro gusti. E' un modo come un altro per rinnovare l'arredamento. Ecco loro li avrei visti così. Peccato che poi abbiano deciso, di comune accordo peraltro, di uscire separati dal programma dopo un viaggio più dal fruttivendolo che nei sentimenti vista la discreta presenza di limoni coi single nel loro percorso.

Davide e Alessia: voto Trapassati. Nel senso di prossimi, perché lei ha due lauree e quindi è giusto che si sappia. Lo so, lo so: è un'indiscrezione, Alessia non l'ha mai ripetuto 958232050399055 volte in fila per sei col resto di due. Mai. Ma anche come andati, spariti, scomparsi. Nessuno si ricorderà mai di loro. Mi hanno lasciato più il segno le 472370023 punture di zanzara rimediate nell'orto di mio zio. A proposito, zio l'anno prossimo disinfestiamo eh.

Vittoria e Daniele: voto Sussultorio. Proprio quando stavamo per constatare il rigor mortis di questa coppia, la più noiosa dell'edizione insieme a quella composta da Ale e Federico, ecco che Daniele dà una scossa alla sua permanenza all'Is Morus Relais. E decide di riportarci indietro con le edizioni spaccando tutto. Come da antica e consacrata tradizione di Temptation Island. Lei è Barbie Fastidio. Ride solo col single, il quale vorrebbe morire ogni volta in cui lei va a svegliarlo. E più lui chiede la cortesia di essere lasciato in pace più lei lo va a infastidire mentre dorme. Nelle ultime clip, Vittoria dimostra di aver preso la residenza nella casa dei single. Ovviamente inutilmente: il povero Edoardo, una volta usciti da lì, la bloccherà su social e telefono. Sono e sarò sempre Team Daniele. “Mi sono accorta che la mia paura più grande era tornare a casa” dice Vittoria durante il falò di confronto. Tesoro, è l’effetto che fa a tutti la vacanza estiva. Così come il limone con il tipo fico conosciuto in vacanza. Tutto effimero, ma tu non l’ha capito. Da segnalare la genialità del montaggio con la strofa “con un buco nel cuore” di Claudio Baglioni e l’inquadratura del buco nella porta del bagno fatto con un pugno da Daniele. Signori, questa è vera arte. Escono ovviamente separati. Per fortuna di Daniele.

Ale e Federico: voto Risata nervosa. Federico è il peggio che si possa augurare a una donna innamorata: uno che non ha il coraggio di dire di non essere innamorato. Ale ha limonato con Lollo, ma lei sembra non curarsene. Insomma, entrambi sono il bue che dà del cornuto all’asino. Di due non ne fanno uno. Lui ha la spina dorsale di uno qualsiasi dei Teletubbies. Lei promette guerra come fosse Attila, quello di Abatantuono, ma aspetta la fine per prendere una decisione. Insomma, son due bei sacchi di disagio. Al falò di confronto lui si arrampica sui vetri in un modo così poco credibile che rispetto a lui io quando cercavo di giustificarmi con la prof di greco per il fatto di non capire un’amazzone di sta materia ero la macchina della verità. “Non ridevo di te, era una risata nervosa”. Ah tesoro, se ci fossi io davanti a te i miei nervi li vedresti saltar fuori dalla pelle. Perde la pazienza con Federico persino Filippo Bisciglia. Miracolato. Altra perla: la strofa in cui Mina canta “Direbbe lei cretina, ma lui che gran coglione”. Chapeu. Ovviamente Ale e Federico escono separati.

Quello che ci mancherà di Temptation Island: mi rivolgo alla produzione e alla redazione. Ognuno di noi vorrebbe nella vita quotidiana: una colonna sonora come quella di ogni puntata, un Filippo Bisciglia che lo guidi nelle scelte, un montaggio geniale delle scene più iconiche e dei pinnetti in cui vedere cosa succede agli altri. Vedete cosa potete fare. Attrezzatevi. Vi aspettiamo.