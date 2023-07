Temptation Island, quali coppie stanno veramente ancora insieme un mese dopo la fine

Quali coppie di Temptation Island 2023 stanno ancora veramente insieme? Quali si sono definitivamente separate? Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, il conduttore Filippo Bisciglia ha spiegato al pubblico come sono le cose oggi, un mese dopo la conclusione delle registrazioni del programma.

Mirko e Perla: separati. Mirko è stato più volte ultimamente avvistato in compagnia della tentatrice Greta, dalla quale era subito corso dopo la separazione da Perla. La quale ha rivisto e risentito il single Igor. “Ci sentiamo tutti i giorni” ha raccontato lui. Mirko e Perla non si sono più rivisti, ma soltanto sentiti al telefono. Lui ha persino già conosciuto la famiglia di Greta. Si sono anche fatti lo stesso tatuaggio: “I tuoi occhi la mia cura”. “Siamo innamorati” hanno raccontato a Filippo Bisciglia.

Isabella e Manu: insieme. Una delle coppie che meno hanno dato a questa edizione del reality show è uscita insieme e rimasta insieme. “Abbiamo dovuto chiarire alcune cose – racconta Isabella -. Sono molto innamorata di Manu, dobbiamo cercare di capirci”. “Abbiamo un sentimento forte che ci lega” le fa eco Manu. Insomma, due cuori di panna.

Vittoria e Daniele: separati. Devo dire la verità: pensavo che alla fine Lenticchio 4.0 e la glaciale Vittoria sarebbero usciti insieme dal programma. Invece non solo si sono separati al falò di confronto, ma stanno vivendo ancora separati. La loro relazione sembra essere finita, per ora. “Ho sbagliato, volevo un figlio da lui perché lo amo”: Vittoria si è mostrata possibilista. E non ha più sentito il single Edoardo. “Dopo un mese sto cercando un po’ di smuovermi. Vittoria non mi manca, sono profondamente deluso. La rottura con lei per me è definitiva, al 100 per cento” ha raccontato invece Daniele.

Gabriela e Giuseppe: insieme. Separati sono durati quanto un gatto sull’autostrada del Sole. E infatti il giorno dopo, ovviamente sotto l’occhio delle telecamere, si sono rimessi insieme. Non potevano resistere l’uno senza l’altra. E non possono neanche oggi, visto che parlano addirittura di matrimonio. Contenti loro. “Io ho capito di avere un valore, Giuseppe deve essere un valore aggiunto” ha spiegato Gabriela. Chissà come sta il macumba che Giuseppe voleva esplodere dentro di sè.

Francesca e Manuel: separati. Il loro falò di confronto anticipato rimarrà negli annali per il ruolo da queen assoluta di lei. Escono separati e, per fortuna di lei, rimangono esattamente così anche un mese dopo la fine di Temptation Island. “Se avevo voglia” dice lui. “Se avessi avuto voglia” lo corregge lei al falò: idolo assoluto. Quando arriva Francesca al “un mese dopo”, la colonna sonora è ‘Dancing queen’ degli Abba. Applausi. “Ci siamo visti, abbiamo parlato – racconta lei -. Lui è stato sincero sulle cose dette all’interno del programma. E’ stato un chiarimento civile, ma entrambi siamo fermi sulle nostre posizioni”.

Alessia e Davide: insieme ma in pausa. Tutto cambia affinché niente cambi. Dopo il falò di confronto anticipato erano usciti in coppia. Va ricordato che stanno insieme da undici anni e lei, miss due lauree, per due anni lo ha tradito con un altro. Davide lo sapeva, ma per un anno e mezzo non ha detto nulla. Insomma, la coppia del disagio. E stanno insieme anche un mese dopo la fine del reality show. “I suoi comportamenti all’interno del villaggio non mi sono piaciuti, quindi le ho chiesto una pausa. Lei è tornata a vivere dai genitori. Non ci siamo lasciati, siamo però in pausa” spiega Davide. “Ho capito dove ho sbagliato” commenta Alessia. Tipo nel fatto di avergli messo le corna per due anni?

Ale e Federico: separati. Non sono usciti dal falò di confronto come coppia e anche a un mese dalla conclusione delle registrazioni sono rimasti separati. Ale e Federico non si sono più rivisti. “Usciti dal programma l’ho sentito solo al telefono – spiega lei -. Non abbiamo mai avuto occasione di chiarirci. Non lo vedo dal giorno del falò, un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione era d’obbligo. Mi sarei aspettata che me lo chiedesse lui. Non mi ha fatto male, però mi è dispiaciuto. Io e il single Lollo ci siamo sentiti e ci siamo visti, ma non è successo nulla. Ora è il momento di pensare a me stessa”.