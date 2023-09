Mostra del Cinema di Venezia 2023: Leone d’oro a Lanthimos, premio alla regia a Garrone. Tutti i vincitori

Venezia, 9 settembre 2023 – Matteo Garrone si deve accontentare del premio alla regia perché il Leone d’oro dell’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia va a ‘Povere Creature!’ (Poor Things) del greco Yorgos Lanthimos.

"Sono emozionata perché ho vissuto dieci giorni meravigliosi con un pubblico meraviglioso che ha sostenuto l'arte e il cinema, e senza il pubblico gli artisti non esisterebbero. Quanta potenza ha un uomo, e questo deve assolutamente vincere contro l'intelligenza artificiale e contro tutti gli algoritmi" ha commentato l'emozionata madrina Caterina Murino sul red carpet. “Sotto le ali del Leone di Venezia è arrivata l’ennesima conferma di una cosa che proprio le sale cinematografiche ci insegnano da sempre: tutti questi sogni hanno un senso solamente se continuiamo ad avere il coraggio di sognarli tutti insieme, seduti fianco a fianco, proprio come ora” ha aggiunto all’apertura della cerimonia di premiazione.

Il Leone d’Oro alla carriera è stato assegnato alla regista Liliana Cavani e all’attore Tony Leung Chiu-wai.

Ohikkoshi (In movimento) di Shinji Sōmai vince il Premio Venezia Classici per il Miglior film restaurato. Va a Thank You Very Much di Alex Braverman il riconoscimento Venezia Classici per il Miglior documentario sul cinema. Premio degli spettatori Armani Beauty Orizzonti Extra a Felicità di Micaela Ramazzotti. “Dedico questo premio a tutte le persone che mi mi vogliono bene. Ci ho messo l'anima per arrivare al vostro cuore: se sono qui è grazie a tutti voi. Dedico questo premio a chi sta vivendo un momento difficile, delicato, di infelicità nella vita. L'infelicità può durare a lungo, ma bisogna lottare sempre per la felicità, cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno" ha commentato Micaela Ramazzotti.

Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima ‘Luigi De Laurentiis” a Ai shi yi ba qiang (Love is a gun) di Lee Hong-Chi. A Short Trip di Erenik Begiri conquista a Orizzonti il Premio per il Miglior cortometraggio. Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura a Enrico Maria Artale per El Paraiso.

Tergel Bold-Erdene con Ser Ser Salhi (City of Wind) è stato decretato il miglior attore Orizzonti, mentre la miglior attrice Orizzonti è Margarita Rosa De Francisco per El Paraiso. Premio Speciale della Giuria Orizzonti a Una sterminata domenica di Alain Parroni. Paradiset Brinner (Paradise is burning) di Mika Gustafson vince il Premio Orizzonti per la miglior regia. Magyarazat Mindenre (Explanation for everything) di Gabor Reisz conquista il Premio Orizzonti come miglior film.

All'attore e pittore statunitense Matt Dillon è stato consegnato il premio Fondazione Mimmo Rotella, evento collaterale della 80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, alla sua ventiduesima edizione, dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del cinema e dell'arte, nato nel 2001 per volontà del grande artista calabrese Mimmo Rotella.

Empereur di Marion Burger e Ilan Cohen vince il Premio per la Realizzazione Venice Immersive.

A Flow di Adriaan Lokman va invece il Premio Speciale della Giuria Venice Immersive, Songs for a Passerby di Celine Daemen il Gran Premio Venice Immersive.