Micaela Ramazzotti premiata per “Felicità“ "Grazie a tutti" Tranne all’ex Virzì

Fa parlare di sé Micaela Rammazzotti, ieri al Lido, e non solo per il Premio degli spettatori - Armani Beauty ottenuto con il suo film Felicità che ha segnato il debutto da regista dell’attrice-mus per tanti anni di Paolo Virzì, presentato nella sezione Orizzonti Extra. "Dedico questo premio a tutte le persone che mi vogliono bene. Ci ho messo l’anima per arrivare al vostro cuore: se sono qui è grazie a tutti voi. Dedico questo premio a chi sta vivendo un momento difficile, delicato, di infelicità nella vita. L’infelicità può durare a lungo, ma bisogna lottare sempre per la felicità, cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno", ha detto Micaela Ramazzotti, emozionatissima, sul palco.

La regista e attrice, 44 anni, ha ringraziato la Biennale, la produzione - Lotus con Rai Cinema il cast Max Tortora, Anna Galiena, Sergio Rubini e Matteo Olivetti, il cast tecnico e i figli, "Jacopo e Anna". Messuna parola per l’ex marito, il regista Virzì da cui si è separata l’anno scorso, e che l’ha diretta in alcuni dei film in cui Micaela ha dato vita a interpretazioni indimenticabili, da Tutta la vita a La prima cosa bella, alla Pazza gioia.