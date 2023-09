Matteo Bocelli, il 22 settembre esce l’album d’esordio

Cinque anni dopo il singolo ‘Fall on Me’, realizzato in collaborazione con il padre, Andrea Bocelli, e due anni dopo il suo esordio da solista con il brano ‘Solo’, Matteo Bocelli sta per vivere una forte emozione, ovvero il lancio del suo album di debutto. Il primo disco di Matteo Bocelli avrà come titolo proprio il nome proprio dell’artista, ‘Matteo’.

Il disco

L’album sarà disponibile a partire dal 22 settembre, distribuito dall'etichetta Capitol Records di Los Angeles (in Italia Capitol Records Italy). Questo progetto comprenderà 12 tracce, con canzoni sia in inglese sia in italiano. Nella scrittura e nella produzione dei brani sono stati coinvolti numerosi big internazionali, come i fratelli Ed e Matthew Sheeran.

Il tour

Oltre al suo primo disco, Matteo Bocelli ha già annunciato il suo primo tour mondiale. Le prime 30 date toccheranno 12 paesi diversi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito. È prevista anche una tappa futura a Dubai. In Italia il figlio di Bocelli si esibirà al Teatro San Babila di Milano il 24 ottobre e al Teatro Ghione di Roma il giorno seguente, il 25 ottobre.

Biografia

Matteo Bocelli è il secondogenito di Andrea Bocelli ed è nato nel 1997. Il tenore italiano, infatti, dall’ex moglie Enrica Cenzatti – dalla quale ha divorziato nel 2002 – ha avuto Matteo e il fratello maggiore del cantante, Amos, che fa l’ingegnere. Dalla seconda consorte, Veronica Berti, Bocelli senior ha avuto Virginia, che ha debuttato come attrice nella serie Rai ‘Doc 2’. Matteo si è esibito con il padre Bocelli sul palco dell’Ariston, a Sanremo, nel 2019, riscuotendo un grande successo presso il pubblico.

Carriera

Tra pochi giorni uscirà il primo disco di Matteo Bocelli, ma questo giovane artista ha già una lunga formazione e gavetta alle spalle. Ha cominciato a studiare pianoforte quando aveva sei anni. Il suo debutto è avvenuto al Teatro Colosseo di Roma quando ne aveva 18. La canzone cantata con suo padre, ‘Fall on Me’, nel 2018, è entrata a far parte della colonna sonora per il film d'animazione ‘Lo schiaccianoci e i quattro regni’ della Disney e ha fatto registrare oltre 300 milioni di streaming globali. Ad appena 21 anni Bocelli junior ha firmato un contratto con la Capitol Records che può vantare nella sua scuderia star del calibro di Norah Jones e Katy Perry. Ha anche fatto esperienze nella moda partecipando a una sfilata insieme a Jennifer Lopez.

Vita privata

Matteo Bocelli è un tipo molto riservato e discreto. In passato si è parlato di un presunto flirt tra lui e Carolina Stramare, ex Miss Italia. I due, però, hanno smentito questo rumor, spiegando che sono solo molto amici. Al momento non è noto se l’artista sia impegnato in una storia sentimentale.