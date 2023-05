Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono già lasciati: è record per Uomini e Donne

E' già finita fra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Il tronista e la corteggiatrice si sono ufficialmente lasciati meno di due settimane dopo la scelta a Uomini e Donne. Se non è un record, poco ci manca. D'altro canto, in molti avevano messo in dubbio la veridicità di una storia d'amore nata e cresciuta così velocemente in studio da aver portato Luca Daffrè a fare la propria scelta nel giro di pochissimi mesi.

Ma è davvero finita? Stando alle parole che l'ormai ex tronista ha affidato a una story su Instagram - d'altro canto, il suo rapporto con Alessandra è nato e cresciuto sotto l'attento occhio delle telecamere e quindi non si sarebbe potuto concludere nella privacy di un appartamento - sembrerebbe di sì.

I motivi della separazione fra Luca Daffrè e Alessandra Somensi sarebbero da ricercare in "costanti incomprensioni". Ma non solo. La fine della loro storia d'amore non sembra essere arrivata con serenità. Anzi. Stando alla story di Luca Daffrè, mancherebbe ancora un confronto proprio fra i due protagonisti.

Insomma, la storia d'amore iniziata con dichiarazioni, baci e promesse davanti alle telecamere si sarebbe deflagrata con tanto di lancio di stracci e accuse sui social network.