Uomini e Donne, la scelta di Luca Daffrè: come è andata e quando va in onda

Luca Daffrè ha fatto la propria scelta. Una scelta arrivata al termine di un trono durato davvero poco. All'inizio di questa settimana sono state registrate le puntate clou di quest'ultima parte di Uomini e Donne, puntate che dovrebbero andare in onda nei prossimi giorni.

Entro breve, quindi, si saprà quale corteggiatrice avrà scelto Luca Daffrè. All'inizio il tronista aveva suscitato l'interesse di moltissime donne, tanto da aver fatto impazzire centralini e redazione di Uomini e Donne. Che aveva dovuto faticare per smistare tutte le chiamate di donne interessate a corteggiarlo.

Poi però il trono di Luca Daffrè si è un po' "sgonfiato" suscitando un po' di entusiasmo in meno nel pubblico. Anche perché le sue attenzioni sono sembrate subito indirizzate in particolare verso una sola corteggiatrice: Alessandra Somensi.

La ventottenne nata a Milano, ma di fatto girovaga visto che ultimamente è stata anche molto in Centro America, lo ha subito impressionato. Ma ha dovuto sfidare la concorrenza di altre due corteggiatrici: Carmen e Alice. Che però hanno dovuto arrendersi. La scelta di Luca Daffrè, infatti, è stata proprio Alessandra Somensi. Il tronista ha deciso di non metterla in scena in modo classico. Anzi. Ha fatto scendere in studio solo Alessandra, mentre Carmen e Alice sono state poi da lui raggiunte in camerino.

Quando andrà in onda la scelta di Luca Daffrè? La puntata dovrebbe essere quella di mercoledì 10 maggio.