Lorenzo Licitra, il “Gesù” cantautore fa ballare anche d’estate

Un musical di grande tradizione e un cast di talento e sicuro richiamo. Lorenzo Licitra ha da poco smesso i panni del protagonista in ‘Jesus Christ Superstar’ e ha indossato di nuovo i panni di cantautore. Il suo ultimo singolo si intitola ‘Come musica’.

Licitra, preferisce fare musica o il musical?

"Sono entrambe due esperienze bellissime, ma la musica rimane il mio obiettivo primario".

Però lei è stato un eccellente protagonista di 'Jesus Christ Superstar'. Come si diventa attore di musical?

"Non avrei mai pensato di farlo. Anche perché il mio è un percorso particolare: ho studiato da tenore in Conservatorio, ma poi ho preso una strada diversa e quello rimane un repertorio differente rispetto a quello che faccio oggi. Quel tipo di studi, però, mi è servito molto per delineare le mie caratteristiche musicali. Da lì ho sentito l'esigenza di iniziare a scrivere e di divertirmi con la voce. Per questo il consiglio che do a chi vuole iniziare è quello di partire dallo studio, cominciare da lì".

Lei ha quindi appreso le regole, per poi stravolgerle.

"Sono andato forse fuori dalle linee di un percorso classico come il mio, ho assecondato la mia anima più pop e l'ho messa a frutto in tv".

'Come musica' è un singolo estivo che arriva in rapida successione con i tre brani precedenti. C'è una tendenza a dare al pubblico degli "episodi"?

"E' un'attitudine nuova che noi artisti stiamo avendo. È un percorso che si attiva con gli ascoltatori. Questi quattro singoli raccontano tutti qualcosa, fanno parte di un percorso, un cammino, che contribuisce a creare una sorta di legame anche con chi ti segue. Ogni volta viene aggiunto qualcosa. 'Come musica' è un brano estivo, che balleremo in questi mesi. E poi a settembre arriverà qualcosa di nuovo".

Progetti futuri?

"Sono stati mesi molto belli, il sogno è quello di portare la mia musica nei concerti. Intanto sto continuando a scrivere, non mi fermo mai".