Lol 4, i partecipanti della nuova stagione

L'attesa sta per finire: la quarta stagione di 'Lol - Chi ride è fuori' inizierà a breve. Anche questa volta il programma sarà disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Quando comincia Lol 4? Ancora non ci sono date certe, ma secondo indiscrezioni i primi episodi dovrebbero essere disponibili tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, quindi fra poche settimane. La formula del programma rimane la medesima delle passate tre edizioni: un gruppo di comici si ritrova in uno studio e l'obiettivo di ognuno è far ridere gli altri senza ridere a propria volta.

'Lol - Chi ride è fuori' è arrivato alla quarta edizione. Ciro Priello è stato il vincitore della prima, Maccio Capatonda della seconda e Fabio Balsamo il trionfatore della terza edizione. Che questa volta possa essere finalmente il turno di una donna? I nomi altisonanti all’interno del cast non mancano.

I concorrenti di 'Lol 4' sono Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Un gruppo composito e decisamente variegato, con alcuni nomi che spiccano sugli altri. Quelli di Angela Finocchiaro, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e Rocco Tanica sono nomi scolpiti ormai da anni nella memoria di milioni di telespettatori.

I conduttori saranno di nuovo Fedez e Frank Matano, con Lillo Petrolo in veste di disturbatore.