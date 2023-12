Lol 4, tutte le anticipazioni sulla nuova edizione del game show su Prime Video

‘Lol: chi ride è fuori’ tornerà con la quarta edizione a partire dal 2024, su Prime Video. La nuova stagione è stata confermata insieme ai nomi che compongono il cast dei comici impegnati… a non ridere. Lo scopo del game show è proprio quello. Riuniti in una stanza, i protagonisti cercheranno di far cedere i rivali in gioco con sketch, battute, freddure e imitazioni. Non ci sono regole o limiti nel tentare di far scoppiare in una risata – o anche in un sorriso non trattenuto – i concorrenti in gioco. Solo chi riuscirà a mantenere il sangue freddo e a frenare le sue risate, potrà essere decretato vincitore.

Lol 4, concorrenti e cast completo

Insieme ad generico 2024 come data d’uscita, Prime Video ha però svelato il cast di tutti i comici selezionati per Lol 4. E i nomi promettono scintille (di risate). Dovranno far ridere (ma NON ridere!) Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica.

A loro si aggiungerà anche un aspirante comico di professione, vincitore dello show “Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”. I dieci concorrenti di quest'anno si cimenteranno in diverse prove e sfide, ben scansionati dagli sguardi attenti e vigili di Fedez, affiancato da due vecchie conoscenze del programma, ovvero Frank Matano e Lillo Petrolo. Due ex concorrenti pronti a cambiare ruolo e a mettersi dall’altra parte della barricata, impegnati a scoprire chi, nel cast, farà scattare l’allarme per essere stato scoperto ridere o sorridere apertamente durante il gioco.

I nomi del cast sono molto interessanti e la maggior parte di loro è ben noto al grande pubblico. Diego Abatantuono non ha bisogno di presentazioni, volte del cinema e della tv dagli anni Ottanta. Nel suo curriculum, vi citiamo solo alcune delle pellicole cult, da “Eccezzziunale veramente” ad “Attila, Flagello di Dio”, passando per i più recenti “Belli di papà” e “10 giorni con Babbo Natale”. Altri volti noti del piccolo e grande schermo sono anche Angela Finocchiaro, Giorgio Panariello (da “Bagnomaria” a “Natale di Sudafrica”) e Claudio Santamaria (con film più drammatici alle spalle come ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ e il recente ‘Educazione fisica’, recitato accanto anche alla collega Angela Finocchiaro). A loro si aggiungono Rocco Tanica (indimenticabili anche le sue incursioni al Festival di Sanremo), Aurora Leone dei The Jackal, Edoardo Ferrario (volto noto della Stand Up Comedy), Maurizio Lastrico (alias Scintilla) e l’immensa Lucia Ocone, in tv anche fianco perfetto di Simona Ventura che la volle a “Quelli che il calcio”.

Sui tempi legato all’uscita di Lol 4 abbiamo poche informazioni ma possiamo anche basarci su un dato legato proprio a questa edizione. Il decimo concorrente sarà il vincitore del contest spin-off “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”. I 5 episodi saranno disponibili su Prime Video all’inizio del 2024.

A cercare voti adatti per il programma sono stati Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. Il Mago Forest è, invece, il presentatore e accompagnerà i giudici in questo tour. Chi avrà la meglio?

Se le cinque puntata andranno in onda a inizio 2024, è possibile che Lol 4 possa andare i onda a partire da febbraio marzo del prossimo anno (magari dopo il Festival di Sanremo?). Ma sono tutte illazioni e supposizioni, in attesa di un annuncio e della conferma ufficiale.

Lol, concorrenti e vincitori delle precedenti edizioni

Lol è un game show basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. Ha fatto il suo debutto in Italia direttamente su Prime Video il 1 aprile 2021. Alla conduzione Fedez (volto fisso per tutte le edizioni del programma), quell’anno affiancato da Mara Maionchi. Il cast era formato da Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Katia Follesa, Lillo, Michela Giraud, Ciro Priello, Gianluca "Fru" Colucci, Luca Ravenna, Angelo Pintus. A trionfare fu Ciro Priello.

La seconda edizione ha visto scendere in campo Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Fedez è affiancato da Frank Matano e vince Maccio Capotonda. La serie viene trasmessa dal 24 febbraio 2022.

Arriviamo alla terza edizione di Lol con Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina e Luca Bizzarri nel cast. Parimerito tra Fabio Balsamo e Luca Bizzarri. Con Fedez ritroviamo ancora Frank Matano.

Nelle regole base di Lol troviamo alcuni divieti creati per non inficiare la gara. Tutti i concorrenti hanno l'obbligo di partecipare attivamente, nel tentativo di far ridere gli altri. Vige il divieto di coprirsi la bocca o di bloccare meccanicamente (ovvero con un oggetto esterno) la risata. Non vale mordersi la mano per trattenere una risata, per capirci.

In 6 ore di tempo bisogna capire chi sarà sufficientemente in grado di resistere e stoppare una risata. Se in gara ci sono ancora due giocatori, si arriverà al duello finale per scoprire chi è il vincitore. Nella terza edizione italiana, i due finalisti hanno deciso di ritenere “alla pari”, dividendo così il premio finale di 100.000 euro da donare in beneficenza.

A partire dalla seconda edizione di Lol, è stata inserita anche la cosiddetta arma letale della risata. Un comico fuori gara potrà rientrare a sorpresa per coinvolgere i concorrenti rimasti in alcune gare.

Nel luglio 2022 Amazon ha annunciato, oltre alla terza edizione, anche uno speciale natalizio, intitolato “LOL Xmas Special: Chi ride è fuori” a cui hanno partecipato Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, già concorrenti delle precedenti edizioni. Alla conduzione, come sempre, Fedez. Lo speciale è stato distribuito il 19 dicembre 2022.

A vincere, in quel caso, è stato il Mago Forest, “promosso” alla conduzione dello speciale di cinque puntate “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”, alla ricerca del decimo e ultimo concorrente da selezionare per Lol 4.

Solitamente, ogni edizione è composta da 6 puntate. Le prime 4 vengono rilasciate contemporaneamente, in attesa, pochi giorni dopo, delle pubblicazione delle ultime due.

Pronti a ridere apertamente, e di gusto, noi che possiamo?