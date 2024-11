I rimpianti sentimentali più grandi degli attori e delle attrici di Hollywood

Roma, 26 novembre 2024 – Le relazioni d’amore possono essere piene di momenti preziosi e indimenticabili, ma anche di alti e bassi, con situazioni che, a distanza di tempo, possono suscitare rimpianti. Riflettendo sulle relazioni passate, molti ex partner si rendono conto che ci sono momenti in cui avrebbero voluto agire diversamente e cambiare come sono andate le cose. Non fanno eccezione le esperienze dei vip. Molti di loro hanno ammesso di avere più di un cruccio riguardo alle relazioni passate, ma sanno anche che, dopo certi sbagli, hanno imparato a gestire meglio i loro rapporti sentimentali.

Brian Austin Green

Quando Brian Austin Green era un giovane attore nella serie ‘Beverly Hills, 90210’, ha frequentato Tiffani-Amber Thiessen per diversi anni. I due hanno anche lavorato insieme nel telefilm, lui nei panni di David Silver e lei in quelli di Valerie Malone. La relazione tra loro era già avviata e stava andando bene. I problemi tra loro sono cominciati quando la Thiessen è entrata nello show e ha dovuto girare scene intime con altri attori. Guardando indietro, Austin Green ammette di rimpiangere di essere stato così geloso delle scene sullo schermo girate da Tiffani con gli altri attori, il che ha contribuito alla fine della loro relazione un anno dopo. Lo ha dichiarato lo stesso attore nel podcast ‘Let’s Be Clear’: “Portavo Tiffani agli eventi affinché conoscesse tutti. Poi, all’improvviso, doveva fare delle scene sexy con persone che erano come la mia famiglia. “Era strano. Ricordo di essere stato davvero geloso e arrogante. Guardando indietro, non riesco a immaginare cosa sia stato per lei”.

Kim Kardashian

Kim Kardashian ha fatto notizia quando ha iniziato a frequentare Pete Davidson, ma riflettendo sulla loro storia dopo la rottura, dice di rimpiangere di “essersi buttata in un’altra relazione così in fretta”. Kim ha spiegato che dopo il divorzio da Kanye West, avrebbe dovuto lavorare prima su sé stessa invece di iniziare un’altra relazione. “Mi ha distratto da tutto, ma non è un modo per scappare dai problemi,” ha detto la super influencer in un episodio di ‘The Kardashians’. “È meglio affrontarli e guarire”.

Michael Douglas

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sono ancora sposati, ma per un po’ hanno preso una pausa dalla loro relazione. Quando si sono riappacificati, l’attore ha ammesso le sue pecche nella sua relazione con Catherine. Ha detto Douglas a ‘The Sun’: “Quando sei giovane, ti importa di quello che pensano gli altri e tendi a dare per scontata la persona più vicina a te. Sprechi molta energia per impressionare gli sconosciuti. Quando sei più grande, concentri quella energia sulle persone a te più vicine, sulla tua famiglia. E diventi più cortese”.

Nicole Kidman

Nicole Kidman aveva solo 23 anni quando si è sposata con Tom Cruise. Col senno di poi, ha riconosciuto che in quel momento non era pronta a fare un passo così importante. “Ero così giovane quando mi sono sposata. Ora guardo indietro e mi chiedo: ‘Cosa?’” ha detto a ‘Red magazine’ nel 2016. “Guardate Taylor Swift, quanti anni ha? 26. Io a 27 anni avevo due figli ed ero sposata da quattro anni. Ma era quello che allora volevo”.