I concerti da non perdere ad aprile 2023

Sono tanti gli appuntamenti di musica live con i concerti di aprile 2023 in programma in Italia. Ecco i principali.

Måneskin

Damiano il frontman, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria. La band rivelazione del 2017 (Måneskin significa “chiaro di luna” in danese), ormai celebri in tutto il mondo, si esibiranno dal 3 al 6 aprile al Mediolanum Forum di Assago.

Roger Waters

Il mitico leader dei Pink Floyd terrà 6 concerti imperdibili. Dopo l’esibizione del 1° aprile al Mediolanum Forum (Milano), i fan potranno vederlo il 21, 28, 29 aprile a Casalecchio di Reno (Bologna).

Eros Ramazzotti

I concerti di aprile 2023 del suo Battito Infinito World Tour toccheranno le seguenti tappe: il 4 aprile a Firenze al Nelson Mandela Forum e il 28 aprile a Palazzo del Turismo di Jesolo.

Max Pezzali

Il tour che celebra i 30 anni di carriera del cantante di Pavia – Max 30 nei Palasport – dopo essere passato dal Nelson Mandela Forum di Firenze il 2 aprile, sarà il 6 aprile al Palasele di Eboli, il 23 aprile al Pala Alpitour di Torino, il 26 aprile al Modigliani Forum di Livorno, il 27 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Coma Cose

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, coppia nell’arte e nella vita, sono attesi al Mamamia di Senigallia il 23 aprile.

Modà

Con il tour 20 Anni di Grandi Successi. 10 Anni di Gioia il gruppo e l’orchestra saranno al Teatro degli Arcimboldi (Milano) il 5, 6 e 11 aprile, il 15 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, 18-19 aprile al Teatro Verdi di Firenze, il 22 aprile al Teatro Europauditorium di Bologna, il 23 aprile all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia a Roma (dove torneranno il 30 aprile), il 26 aprile al Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum di Brescia, il 28 aprile al Teatro Verdi di Firenze.

Fabrizio Moro

Dopo Roma il 2 aprile, per il suo Live 2023 Racconti Unplugged sarà la volta di Napoli, Teatro Augusteo, il 4 aprile, Milano-Arcimboldi il 7 aprile, TuscanyHall Teatro di Firenze il 13 aprile, Europaditorium di Bologna il 15 aprile, Gran Teatro Geox di Padova il 20 aprile, Teatro Metropolitan il 28 aprile, Teatro Golden il 29 aprile.

Avril Lavigne

Tra i concerti di aprile 2023 in Italia da non perdere ci sono quelli della cantante canadese: alla Kioene Arena di Padova il 23 aprile e al Mediolanum Forum di Assago il 24 aprile.

Niccolò Fabi

Il tour Meno per Meno nei principali teatri italiani. La data zero è fissata per il ha come data zero il 15 aprile ad Isernia all'Auditorium Unità d’Italia, prosegue il 17 aprile al Teatro Europauditorium di Bologna, poi al Gran Teatro Morato di Brescia il 20 aprile, al Carisport di Cesena il 21 aprile, all’Auditorium Santa Chiara di Trento il 26 aprile, al Gran Teatro Geox di Padova il 27 aprile, al Teatro Colosseo di Torino il 28 aprile.

Mr. Rain

Il cantante arrivato terzo a Sanremo con ‘Supereroi’ si esibirà il 6 aprile al Viper Club di Firenze (Viper Club), il 14 aprile al Demodé Club di Modugno (Bari), il 19 all’Hall di Padova, il 26 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

Rosa Chemical

Il 17 e il 18 aprile sarà ai Magazzini Generali di Milano, il 20 aprile a Orion a Ciampino, Roma.

Lazza

Il 13 aprile canterà a Vigevano (Pavia), al Palazzetto dello Sport (data zero). Seguiranno Roma, Palazzo dello Sport, il 19 aprile, Milano, Mediolanum Forum, il 22 aprile, Verona, Arena di Verona, il 25 aprile, Torino, Pala Alpitour, il 27 aprile, Milano, Mediolanum Forum, 29-30 aprile.

Sfera Ebbasta

Il suo Summer Tour passa da Verona il 27 e 28 aprile

Diodato

All’Hall di Padova il 15 aprile, all’Alcatraz di Milano il 20 aprile, il 22 aprile al Teatro della Concordia di Venaria (Torino) e all’Estragon di Bologna il 27 aprile.

Francesca Michielin

Michielin 10 a teatro, per il primo decennio di carriera dell’artista veneta, si terrà il 4 aprile al Teatro Nuovo di Ferrara, il 5 aprile alle Celebrazioni di Bologna, il 13 aprile al Teatro al Massimo di Palermo, il 18 aprile al Verdi di Padova, il 22 aprile al Bellini di Napoli.

Concerti di aprile 2023: variazioni

Attese il 27 aprile all'Atlantico di Roma, Paola & Chiara. faranno invece un doppio concerto posticipato all’Auditorium Conciliazione della Capitale il 19 e il 20 maggio. Annullato il tour teatrale di Ermal Meta, che comprendeva alcune date ad aprile: l’artista sta continuando la lavorazione del suo nuovo progetto discografico, in uscita entro fine 2023.