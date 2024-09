Grande Fratello, i nominati e i nuovi ingressi della seconda puntata

Nuovi ingressi di concorrenti e prime nomination serie: ecco cosa è successo durante la seconda puntata del Grande Fratello 2024.

La puntata è iniziata con l’imbarazzante, stantio e ormai retrò momento del ‘Tuca Tuca’ ballato tutti insieme. Raffaella (nel senso di Carrà e non di Lecciso, sia chiaro), perdonali perché non sanno quello che hanno fatto.

Durante la serata sono entrati anche cinque nuovi concorrenti, fra i quali la tanto discussa Amanda Lecciso. Ovviamente sorella di e altrettanto cognata di. Gli altri nuovi inquilini sono Iago Garcia, Helena Prestes, Maria Vittoria Minghetti e Michael Castorino.

Poi ecco le confessioni del disagio giovanile vissuto da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il problema con il quale hanno dovuto fare i conti? Aver vissuto la prima a Secondigliano e il secondo a Corsico. In pratica, il Vietnam. Ma fatela finita.

La prima metà della seconda puntata del Grande Fratello 25 vede protagonista – e ho detto tutto – Loredana Lecciso, la quale viene incomprensibilmente messa a realizzare orecchiette come sorpresa per la sorella Amanda. La quale fa il proprio ingresso nella Casa con la colonna sonora de ‘Nel sole’ di Al Bano e viene chiamata “Loredana” da Alfonso Signorini. Provo imbarazzo io per loro.

Momento lacrime con Ilaria Galassi e le altre due amiche di Non è la Rai – ovvero Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo – e la storia delle difficoltà di salute che la donna ha dovuto vivere 25 anni fa.

Il momento invece filosofia è stato quello nel quale Clarissa Burt ha parlato delle proprie relazioni sentimentali del passato e di come vede il mondo.

Stancamente la puntata si è trascinata verso il tanto atteso momento delle nomination. Le prime vere nomination dopo la sceneggiata della prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Vere nomination per modo di dire, visto che i quattro più nominati vanno al televoto per ricevere l’immunità. Si ricomincia come nella passata edizione: le eliminazioni si avranno probabilmente nell’anno del mai.

I nominati della seconda puntata del Grande Fratello 2024 sono Yulia Naomi Bruschi