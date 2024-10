Grande Fratello lunedì 7 ottobre, nominati e polemiche: le rivelazioni di Enzo Paolo Turchi sul matrimonio con Carmen Russo

Litigi, polemiche, accuse e nuovi nominati nella puntata di lunedì 7 ottobre del Grande Fratello.

Smascherati i giochi di potere e/o visibilità di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez. Nel frattempo lo stesso Lorenzo fa scenate coinvolgendo Shaila.”Io ho dato la faccia, l’altra faccia, il cuore, tutto. Forse troppo” commenta Helena. “Non incolpo Shaila, lei ha diritto di vivere la sua vita” aggiunge.

Momento di totale imbarazzo è quello fra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: “Io prima di entrare nella Casa ho avuto un po’ il sentore che Carmen fosse un po’ distaccata da me, perché non sono più quello di prima. Non ballo più, insegno soltanto. Forse il troppo tempo insieme, non so. E’ un mio sentore. La mia paura era quella che io adesso vado via dal Grande Fratello e se non le sta bene un uomo così io me ne vado da casa. Devo capirlo fuori? Lei mi tradisce? No, questo non lo penso. Almeno spero. Se mi dice che vuole stare al Grande Fratello con me? Me ne vado lo stesso. Voglio andare da Maria”.

Nonostante questo, Alfonso Signorini gli fa il peggiore sgambetto possibile: Carmen Russo all’interno della Casa del Grande Fratello per qualche giorno. Ma allora volete proprio male al povero Enzo Paolo.

Ovviamente tutta questa manfrina si conclude con la decisione del coreografo di rimanere all’interno del reality show.

Spazio poi a un nuovo triangolo: quello che vede in mezzo Giglio e agli altri lati Yulia Naomi Bruschi e Jessica Morlacchi. “Fidanzata io? La relazione con questa persona, che è molto adulta, è molto fresca. E’ una persona che ho conosciuto quest’estate. Mi ha regalato l’anello da 50mila euro per il mio compleanno e poi sono partita per venire al Grande Fratello. Lui sa che sono giovane e molto libera. Giglio è un bellissimo ragazzo, ma non sono venuta qui a cercare l’amore. Il mio motto però è mai dire mai…” spiega Yulia Naomi Bruschi.

Ecco il verdetto del televoto: i due preferiti sono Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti, i quali devono scegliere un terzo nome da salvare fra Clayton Norcross e Yulia Naomi Bruschi. La scelta ricade su Clayton Norcross. Yulia Naomi Bruschi è quindi la prima candidata all’eliminazione nella prossima puntata. Che sarà lunedì 14 ottobre e non giovedì 10.

Infine spazio alle nuove nomination. I preferiti della Casa, e quindi immuni, sono Giglio, Javier Martinez e le Non è la Rai, ovvero Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Cesara Buonamici rende immune Shaila Gatta, mentre Beatrice Luzzi dà l’immunità a Lorenzo Spolverato. “Perché deve riflettere” sostiene l’opinionista. Ma chi ci crede?

I nominati insieme a Yulia Naomi Bruschi sono Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Michael Castorino, Helena Prestes e Tommaso Franchi.