Il Grande Fratello cambia di nuovo giorno: quando va in onda e perché

Il Grande Fratello cambia giorno di messa in onda. Di nuovo. Ormai il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è una sorta di pallina da flipper all'interno del palinsesto Mediaset e anche per i telespettatori non è semplice riuscire a tenere a mente i cambi di programmazione.

Anche perché da inizio stagione sono stati diversi: prima un giorno a settimana, poi due ovvero il lunedì e il giovedì, poi uno, poi due ovvero il lunedì e il sabato e ora ecco il nuovo cambio.

Da oggi, sabato 16 dicembre, sino a fine mese e quindi all'inizio del 2024 il Grande Fratello andrà in onda soltanto il sabato sera. Un solo appuntamento settimanale quindi e la cessione della serata del lunedì, secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, a Io Canto Generation. Che poi è lo stesso programma per il quale era avvenuto il precedente cambio di messa in onda del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Cosa c'è dietro questo cambio? Anzitutto la consapevolezza da parte dei vertici Mediaset di poter usare il programma come tappabuchi e poi la decisione di non far scontrare Io Canto Generation con l'ultima puntata di Un Professore 2, fiction Rai con Alessandro Gassmann che sta riscuotendo un notevole successo. Quindi Alfonso Signorini e la sua banda possono affrontare qualsiasi programma – e ottenere anche risultati non lusinghieri -, mentre Gerry Scotti e il suo cast di piccoli cantori no.