Grande Fratello 11 dicembre: i nominati e un rientro. Sfuma un nuovo ingresso

Un nuovo ingresso rinviato, nuovi nominati e anche un rientro nella puntata di lunedì 11 dicembre del Grande Fratello.

In nomination dalla puntata di sabato 9 dicembre erano stati Marco Maddaloni, Perla Vatiero, Sara Ricci e Vittorio Menozzi. Il pubblico era chiamato a scegliere chi mandare a rischio eliminazione nella puntata di sabato 16 dicembre. La concorrente meno votata dal pubblico è Sara Ricci, che diventa così la prima nominata della serata.

Quella di lunedì 11 dicembre doveva essere anche la serata di un nuovo ingresso all'interno della casa. Luca Vetrone, ex corteggiatore di Angela Nasti in Uomini e Donne, ex tentatore di Temptation Island nel 2021 ed ex concorrente dell'ultima Isola dei Famosi, sarebbe dovuto diventare un concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma il suo ingresso è rinviato.

Per un ingresso che sfuma, almeno per ora, c’è un rientro che si concretizza. Quello di Mirko Brunetti, eliminato sabato sera e già rientrato in casa. Solo per un confronto con Perla Vatiero e Greta Rossetti sia chiaro. Ma il dato di fatto è che questa pantomima continua. Insomma, una soap destinata a non concludersi entro breve. Una sorta di Beautiful nostrano.

A proposito del confronto, il secondo nella stessa serata, fra Mirko e Perla, si è consumato un paradosso senza precedenti: gli autori hanno scelto di riempire un intero blocco del programma, ovvero diversi minuti, trasmettendo un altro programma e cioè Temptation Island. Segno evidente di una enorme carenza di idee da parte di autori e produzione del Grande Fratello.

Si è poi passati alle nomination. I preferiti della casa, e quindi immuni, sono Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Fiordaliso. Cesara Buonamici ha invece dato l'immunità a Giuseppe Garibaldi.

I nominati di questa sera sono Sara Ricci, Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Il quesito al televoto è: “Chi vuoi salvare?”.