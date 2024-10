Giulia Vecchio e le domande sulla vita in ‘Non so piangere a comando’

Comincia oggi dal Teatro Filodrammatici di Milano la tournée di Giulia Vecchio, in scena con lo spettacolo ‘Non so piangere a comando’. La 32enne attrice pugliese è al debutto in teatro: ‘Non so piangere a comando’ arriva dopo diverse sue esperienze nel mondo delle serie televisive di qualità.

Giulia Vecchio ha infatti recitato in ‘Il Metodo Fenoglio’, ‘Imma Tataranni’, ‘Un Passo dal Cielo’, per citare alcuni titoli. Un’artista che fa parte anche della scena comica italiana, visto che fa parte del collettivo Contenuti Zero e in radio ha partecipato anche ai programmi con Carlo Amleto - Il gelo è sempre più blu - e a Radio2 Social Club.

E proprio questa sua vis comica esce in maniera manifesta in ‘Non so piangere a comando’, uno spettacolo realizzato con una serie di sketch comici e racconti familiari - non mancano anche i momenti musicali con brani inediti - che fa divertire ma cerca anche di rispondere a un preciso quesito esistenziale: “Si deve per forza essere definiti in un genere?”.

Le altre date della tournée vedranno Giulia Vecchio salire sul palcoscenico il 12 novembre al Monk di Roma, il 20 novembre al Teatro Troisi di Napoli, il 5 dicembre al Capitol di Pordenone, il 6 dicembre al Superga di Torino, il 9 al Locomotiv di Bologna e il 18 dicembre allo Stradanuova Teatro Centrale di Genova.