Gigi D’Alessio da record: otto date live in piazza Plebiscito a Napoli

Gigi D'Alessio si prende l'estate di Napoli e lo fa con otto date live in piazza Plebiscito. 'Gigi-Uno come te-L'emozione continua' prende il via domani 7 giugno e prosegue l'8, il 9, l'11, il 12, il 14, il 15 e il 16 giugno. Otto serate andate soldout in prevendita e che vedranno oltre centomila spettatori assistere al concerto evento di Gigi D'Alessio.

Con altre 50mila persone alla caccia di un biglietto per almeno una delle otto date, che celebrano gli oltre trent'anni di successi di una carriera senza precedenti. Una carriera che proprio a Napoli ha preso il via per raggiungere tutta l'Italia e varcare in diverse occasioni anche i confini del Belpaese.

Gigi D'Alessio come precursore, Gigi D'Alessio come, di fatto, colui il quale ha fatto da apripista a quella che anni dopo sarebbe diventata una vera ondata di artisti partenopei alla conquista del panorama musicale italiano.

Oltre ai successi che hanno caratterizzato questi ultimi trent'anni come 'Non mollare mai', 'Il cammino dell’età', 'Mon amour', 'Quanti amori', 'Como suena el corazon', 'Non dirgli mai', 'Una magica storia d’amore', 'Un nuovo bacio' e 'Annarè', ecco anche le nuove canzoni dell'album 'Fra': dal singolo 'Nu dispietto' al featuring inedito con Geolier in 'Senza tuccà'.

Musica, ma non solo. Anche quest'anno Gigi D'Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un sms solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio