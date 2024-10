Chi è Emiliano Luccisano, il comico di successo sui social

Emiliano Luccisano è un comico che vanta, solo su Instagram, circa 157.000 followers. Numeri alti anche per quanto riguarda le sue altre due pagine ufficiali, quella su TikTok (oltre 176.000) e Facebook (oltre 307.000). Nei suoi video ironizza anche sulla sua romanità, con divertenti sketch che vedono grande successo per la serie sulla “Piccolo Lombarda” e sulle spiegazioni dei principali termini romani a…” Barbie Idroscalo” (Sonia Merchiorri).

La carriera di Emiliano Luccisano

Nato a Centocelle, da sempre appassionato alla scrittura e alla recitazione, Emiliano Luccisano si è diplomato nel 2010 nell’Accademia diretta da Paola Tiziana Cruciani, iniziando a calcare i palcoscenici dei teatri in giro per l’Italia con le sue commedie e le sue regie. Ha anche collaborato con il piccolo schermo, partecipando a trasmissioni come Made in Sud (è stato presente nel cast per tre edizioni), Servizio Pubblico e Tg5 per il comico Dado e I Fatti Vostri per il comico Salvatore Marino. Proprio insieme a Dado ho dato vita al format su tv e web “Canta La Notizia” – in grado di ottenere milioni di visualizzazioni – e che ha permesso ai due di far parte dei maggiori talk show politici e satirici dei canali Rai, Mediaset e La7. Come già accennato, tra i video di maggior successo non possiamo non citare quelli con la “Piccola Lombarda” – anche chiamata Barbie Idroscalo – dove ironizza sulle diversità tra Milano e Roma, prendendo spunto dai termini usati nel dialetto e che sembrano, in molti casi, incomprensibili per chi – invece – ha origine al mondo. Dalla spiegazione sulla “prescia” (che altro non sarebbe che la fretta) al più noto “sgamare”. E insieme a Sonia Merchiorri, i due danno vita a simpatici sketch tra equivoci e interazioni curiose e divertenti. Il comico ha raccontato che la prima vera e propria folgorazione per la comicità è a nata ai tempi delle scuole medie, quando in tv andava in onda “Zelig”. Alternava la scuola al mattino con i primi lavori, nel pomeriggio, come magazziniere in un supermercato (mansione che ha svolto per anni, anche mentre frequentava l’Accademia che un tempo era stata di Gigi Proietti). E i primi tempi non sono stati affatto facili (“Ho fatto teatro off per sette anni. Quello che mi rimaneva in tasca, escluse le spese, erano tipo 200 euro in due mesi. Avendo già una famiglia sulle spalle e continuavo a fare il magazziniere al supermercato. Poi, per fortuna, arriva la tv”). Il periodo della pandemia – con tutte le attività chiuse – è stato tra i più difficili. Ma proprio in quelle settimane, ha creato tre nuovi personaggi e li ha interpretati tutti lui, riscuotendo successo e attenzione e riuscendo, così, a non fermarsi a livello artistico, anche grazie ai social. Lui stesso, però, evidenzia come – negli anni – siano cambiati anche i guadagni in quel settore: “Su Facebook c’è stato un tempo in cui settecentomila visualizzazioni valevano 700 euro, ora non è più così”. L’attore si è sposato a vent’anni con una ragazza, ballerina, conosciuta proprio mentre frequentava l’Accademia. La coppia ha avuto una figlia.