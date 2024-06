Dardust brinda: prima il nuovo singolo e poi il concerto dei dieci anni

Dieci anni in una sera, ma non solo. Dardust, ovvero Dario Faini, ovvero uno dei compositori, pianisti e produttori più illuminati e talentuosi degli ultimi decenni, si regala una settimana da incorniciare. Mancano pochi giorni, infatti, alle date che lo vedranno protagonista prima con l'uscita del nuovo singolo 'Mon coeur, Béton Brut' - il brano esce su tutte le piattaforme venerdì 21 giugno - e poi il 27 giugno con uno show celebrativo dei primi dieci anni di carriera al Teatro Dal Verme di Milano.

Una serata nella quale Dardust ripercorrerà insieme all'Orchestra I Pomeriggi Musicali - diretta in questa sede dal maestro Alberto Cipolla - i dieci anni di una carriera che lo stanno vedendo al centro di una ascesa portentosa. Una carriera che lo ha visto lavorare insieme a moltissimi dei nomi più altisonanti della musica leggera italiana e internazionale.

Proprio per celebrare i primi dieci anni della sua carriera prenderà il via il 4 ottobre in Inghilterra la leg europea Urban Impressionism Tour. Un tour che vedrà il pianista, compositore e produttore impegnato su alcuni dei palchi più importanti del mondo: da Londra a Parigi, passando per Praga, Berlino, Amburgo, Copenhagen, Bruxelles, Barcellona, Madrid fino a Lisbona.