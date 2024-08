I concerti in Italia a settembre 2024

Dopo gli appuntamenti con i festival estivi, continuano i concerti con nuove date nel mese di settembre. Diversi artisti – italiani e stranieri – sono pronti ad intrattenere i fan per tutte le settimane, da Nord a Sud. A seguire potete trovare una guida con alcuni dei live più interessanti e gettonati, rigorosamente in ordine alfabetico.

Il calendario dei live

“Funziona solo se stiamo insieme” è il nome del tour che vede protagonista Biagio Antonacci, impegnato il 9 e 10 settembre a Macerata e poi, in ben dieci date – una sorta di residenza – all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Aurora, invece, si esibirà il 18 settembre all’Alcatraz di Milano per l’unica tappa italiana del suo tour. A giugno è stato pubblicato il suo ultimo disco di inediti, “What Happened to the Heart?”. E in scaletta ci saranno anche questi pezzi. Claudio Baglioni è atteso all’Arena di Verona con ben 8 date del suo tour “Atuttocuore” per i concerti che rappresentano e racchiudono gli ultimi live di Baglioni all’Arena di Verona: il capitolo conclusivo dell’opera-show più visionaria nella storia della musica popolare italiana. Questi imperdibili appuntamenti rappresentano il congedo di Claudio Baglioni dall’Arena e celebrano l’anniversario del loro incontro. Un connubio, nato cinquant'anni fa, che si radica nella storia di una città – simbolo dell’amore romantico di tutti i tempi – e che accoglie l’eccezionale evento outdoor dell'artista che, con le sue esibizioni, ha incantato molte notti veronesi. David Gilmour è pronto a infiammare il Circo Massimo il 27, 28 e 29 settembre 2024. Sono i suoi primi live in Italia dopo ben 8 anni di assenza. Le tre date sono l’anteprima del suo tour mondiale e l’occasione per ascoltare anche i brani inediti in uscita nel disco “Luck & Strange”, il 6 settembre prossimo. Gigi D’Alessio accoglierà i suoi fan alla Reggia di Caserta il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre. L’occasione ideale per ascoltare i successi più noti nella carriera del cantautore e anche i pezzi più recenti e riarrangiati. Il Volo, in attesa di sbarcare su Canale 5 con il Concerto di Natale e con gli speciali in programma nella primavera 2025, sarà all’Arena Sferisterio a Macerata il 5 e 6 settembre. Il 9 del mese, invece, appuntamento alla Reggia di Caserta (il giorno dopo l’ultimo live di Gigi D’Alessio). Il 24 settembre tornano i Jonas Brothers all’Unipol Arena ad Assago. La data è un recupero. A causa di sopravvenuti conflitti di calendario, il concerto dei Jonas Brothers originariamente previsto per il 28 maggio 2024 al Forum di Milano era stato riprogrammato proprio per il 24 settembre 2024. Il concept è lo stesso: “Five Albums: One Night” con i brani più noti e amati della loro discografia, tratti dai 5 dischi pubblicati. Renga e Nek continuano la loro parentesi in coppia, dopo la partecipazione in gara anche a Sanremo 2024. Il 23, 24, 26 e 27 settembre arrivano al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Infine, il 29 e 30 settembre, saranno al Teatro Europa Auditorium a Bologna. Durante il concerto, si intervalleranno nelle performance, eseguendo i propri successi e anche quelli del collega, con interventi reciproci e duetti convincenti.