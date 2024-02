Biagio Antonacci, i nuovi concerti in estate

I fan di Biagio Antonacci in giro per l’Italia possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: dopo una lunga attesa il cantante è pronto a rimettersi al lavoro per presentare tutti i suoi nuovi pezzi per la prima volta dal vivo. Nei giorni scorsi, via social, l’artista ha dunque confermato le nuove tappe del suo prossimo (attesissimo) tour estivo di Biagio. Sarà questa per lui un’importantissima occasione per cantare dal vivo tutti i brani inediti inclusi nel suo ultimo disco, ‘L’inizio’. Ecco la lista degli appuntamenti e le info per acquistare i biglietti.

Un’estate ricca di musica

Forte di una carriera di successo che porta avanti da ormai quasi 40 anni, Biagio Antonacci canterà in questa occasione dal vivo ovviamente anche tutte le hit che l’hanno trasformato in un punto di riferimento per il pop italiano, da ‘Iris’ a ‘Convivendo’ passando per ‘Quanto tempo e ancora’. Stavolta, tuttavia, il cantautore ha in serbo per i suoi seguaci qualcosa di leggermente diverso dal solito. Niente più teatri, né tantomeno i classici festival: per l’occasione tutti i suoi imminenti live si terranno in alcuni dei luoghi più incantevoli e di importanza culturale e storica del nostro Paese. Stavolta, infatti, l’artista milanese ha selezionato con maggior cura le location dei suoi prossimi concerti, al fine di regalare ai partecipanti tra il pubblico un’esperienza artistica davvero a 360°. La sua tournée estiva partirà ufficialmente con un doppio appuntamento fissato allo Sferisterio di Macerata il 9 e 10 giugno e proseguirà alle Terme di Caracalla di Roma (il 13 e il 14 giugno), all’Arena del Porto Antico di Genova (il 28 e il 29 giugno), al Teatro Castello di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria (il 12 e il 13 luglio), all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (il 18 e il 19 luglio) e al Fossato del Castello di Barletta (il 26 e il 27 luglio). Ma non finisce qui. Per chiudere in bellezza la sua prossima stagione di concerti, Biagio Antonacci ha deciso di regalare ai suoi fan un totale di ben 10 appuntamenti in programma presso il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, una splendida location affacciata sul Lago di Garda nonché luogo dell’anima per eccellenza del poeta Gabriele d’Annunzio. La scelta, d’altra parte, non è certo stata casuale. Annunciando questi suggestivi live in arrivo, Antonacci ha commentato: “Il Vittoriale degli Italiani era un luogo dove andavo spesso, fin da bambino, con i miei genitori. Crescendo, quando ho iniziato a fare musica, ho pensato spesso alla possibilità di poter suonare in un luogo così importante per il nostro paese, un luogo storico e al contempo importante per la cultura italiana”.

I biglietti

I biglietti per tutti i nuovi appuntamenti live dell’artista sono già disponibili sui circuiti online e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’inizio: tutto sull’ultimo disco di Biagio Antonacci

La più recente fatica discografica del cantautore lombardo è uscita lo scorso 12 gennaio in formato cd e vinile su etichetta Iris (e con la distribuzione di Epic Records/Sony Music Italy). Fin da subito, il disco ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, schizzando sul podio della classifica dei progetti discografici più venduti e ascoltati nel nostro Paese (al secondo posto nella classifica Vinili, CD e Musicassette). Al suo interno sono contenuti in tutto 15 brani scritti negli ultimi quattro anni e lasciati “macerare” da parte dell’artista prima di trasformarsi da pensieri a vere e proprie canzoni. Tra i pezzi inclusi troviamo anche il suo ultimo singolo ‘A cena con gli Dei’, pubblicato lo scorso 29 gennaio e accompagnato da un video ufficiale firmato da Olmo Parenti.