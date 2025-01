Compleanni delle star, da 30 a 90 anni: chi festeggia nel 2025

Il 2025 è iniziato da poco e c’è già chi ha compiuto gli anni e si è “portato avanti”, festeggiando il proprio compleanno a pochi giorni da Capodanno e Natale. Ma il 2025 per qualcuno sarà un po’ più speciale perché è l’anno in cui festeggeranno cifra tonda. Ecco quali celebrità inizieranno un nuovo “decennio” nei prossimi mesi.

Chi compie 90 e 80 anni nel 2025

Il 2025 è l’anno in cui Woody Allen arriverà a festeggiare il traguardo dei 90 anni, il 30 novembre. Il regista non sarà solo, quest’anno a celebrare questa età, affiancato anche dall’amatissima Milena Vukotic (il 23 aprile) e l’indimenticabile Mary Poppins, ovvero Julie Andrews (1 ottobre).

Ottant’anni saranno festeggiati dall’immensa Helen Mirren (il 26 luglio) e dalla star Goldie Hawn (il 21 novembre), madre dell’attrice Kate Hudson. Il suo ultimo film risale al 2020, “Qualcuno salvi il Natale 2”. A loro si uniscono anche Tom Selleck, Mia Farrow e Henry Winkler, l’eterno Fonzie della serie ‘Happy Days’.

Chi compie 70 e 60 anni nel 2025

Il 19 marzo prossimo compirà gli anni anche Bruce Willis, 70enne, negli ultimi anni purtroppo malato di demenza frontotemporale e lontano dalle scene da tempo. Auguri anche ai 70 anni di Kevin Costner (il 18 gennaio) e Whoopi Goldberg, il 13 novembre prossimo. E nel 2025 è atteso proprio il film che la rivede protagonista, l’attesissimo “Sister Act 3”. In Italia auguri a Ornella Muti il 9 marzo, Diego Abatantuono il 20 maggio e Zucchero il 25 settembre.

Festeggeranno, invece, 60 anni Valeria Golino il 22 ottobre, Alessandro Gassmann il 24 febbraio e Leonardo Pieraccioni (reduce dal successo con Alessandro Siani al cinema con “Io e te dobbiamo parlare”) il 17 febbraio. Lo stesso traguardo sarà raggiungo da Sarah Jessica Parker, l’amatissima Carrie Bradshaw di “Sex and the city” e del sequel “… And just like that”, il 25 marzo di quest’anno.

Chi compie 50, 40 e 30 anni nel 2025

Procediamo con questo elenco arrivando ai 50enni imminenti. Bradley Cooper li ha compiuti il 5 gennaio scorso mentre Angelina Jolie li festeggerà il 4 giugno. Auguri nei prossimi mesi anche a Kate Winslet (il 5 ottobre), Eva Longoria (il 15 marzo) e Charlize Theron il 7 agosto 2025.

A soffiare su 50 candeline saranno anche il ballerino – famoso a livello internazionale – Roberto Bolle (26 marzo) e il cantante Enrique Iglesias, l’8 maggio prossimo.

A compiere 40 anni saranno, invece, Keira Knightley (protagonista negli ultimi mesi della serie “Black Doves” su Netflix) il 26 marzo, Gal Gadot il 30 aprile e Miriam Leone il 14 aprile di quest’anno.

Infine, ecco i compleanni “più light” di questo lungo elenco. Passiamo a coloro che, nel 2025, raggiungeranno i 30 anni. I più giovani sono Timothée Chalamet, attore lanciatissimo negli ultimi anni dopo il boom di “Chiamami col tuo nome”. Festeggerà il 27 dicembre. La bellissima Gigi Hadid compirà gli anni il 23 aprile, mentre Gianluca Ginoble, componente de Il Volo, l’11 febbraio. Infine, 30 anni nel 2025 anche per Matilda De Angelis l’11 settembre.