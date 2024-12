Tg1 il più visto in Italia, Studio Aperto e Tg4 chiudono la classifica. Cresce quello di La7

L’anno che si sta chiudendo è stato ancora una volta un anno chiave per il mondo dell’informazione televisiva. Non va dimenticato, infatti, che ogni rete punta particolarmente sul proprio telegiornale non solo per quanto riguarda il ruolo di informazione giornalistica che svolge, ma anche perché i telegiornali rappresentano un importante volano di ascolti tv.

Come sono andati quindi i telegiornali delle reti generaliste italiane nel 2024? Il Tg1 è saldamente in testa con uno share del 23,56%, dietro c’è il Tg5 con il 19,58%, seguono la Tgr al 14,09% e il tg3 al 12,45%. Più lontano il tg di La7 con il 6,8%, più dietro ancora il Tg2 a 5,25%, Tg4 al 4,86 e in ultimo Studio Aperto chiude al 4,43%.

Secondo i dati dello Studio Frasi ripresi oggi da Repubblica, la testata che ha perso la maggiore percentuale di ascolti è stata il Tg2, con un calo del 9% di share. Dati negativi per il Tg3. Non va meglio alla concorrenza di Mediaset che vede il suo Tg5 delle ore 20 perdere il 2,42% .Mentre il Tg4 ( - 4,4%) e Studio aperto ( - 3,52%). Cresce invece il telegiornale di Mentana che fa registrare un +18% che significa 191mila spettatori in più.

Il Tg1 rimane il più visto con il 23,56%, ma risente moltissimo del cambio del programma

traino, che nei primi sei mesi (con 'Reazione a Catena' di Pino Insegno) è calato di 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La controprova sta nel fatto che da quando nel preserale, a fare da traino al Tg1 delle 20, è arrivato Marco Liorni con 'L'Eredità' il Tg1 sta andando meglio di quanto avesse fatto nell'autunno del 2023 (quando come traino c'era sempre Insegno con 'Il Mercante in Fiera').