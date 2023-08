I Bennifer continuano a far sognare a un anno dalle nozze

Roma, 25 agosto 2023 – Lo scorso agosto Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. La cerimonia si è svolta in Georgia, nella proprietà comprata dall’attore nel 2003 durante il primo fidanzamento con la Lopez. Il loro ritorno di fiamma, coronato con il sì all’altare, non smette di far sognare i loro fan.

Anniversario romantico

Di recente, poi, la Lopez ha voluto fare gli auguri al marito nel primo anniversario nuziale con una dedica social che ha fatto incetta di like e cuoricini. “Caro Ben, seduta qui da sola, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta, mi fa venire voglia di cantare…”. La diva ha anche postato delle foto inedite del matrimonio. Lei e Affleck si sono rivisti da poco dopo alcuni giorni di vacanze separate in Italia. JLo è stata a Capri, dove ha anche improvvisato uno show nel famoso locale Anima e Core, mentre Ben era a Firenze con i figli avuti dall’ex Jennifer Garner.

Coppia icona degli anni Duemila

Jennifer Lopez e Ben Affleck erano stati fidanzati nei primi anni Duemila. I due si erano conosciuti nel 2001 sul set di ‘Gigli’. All’epoca la Lopez era sposata con Cris Judd, suo secondo marito dopo un breve matrimonio con Ojani Noa. Intervistato da ‘Vanity Fair’ nel marzo 2003, Affleck ha negato che lui e Jen avessero iniziato a frequentarsi finché lei è stata sposata. Successivamente i due hanno avuto una relazione, resa pubblica nel 2002. Nel luglio 2003, poi, lui le ha chiesto la mano tra rose, candele e un anello solitario rosa di enormi dimensioni del valore di oltre 1 milione di dollari. Qualcosa però è andato storto. Nel 2004 i due hanno rotto, anche se hanno continuato a rimanere amici. Non si sono sapute chiaramente le cause della loro separazione, ma, stando a quanto si diceva, Ben in quel momento non si sentiva pronto per il grande passo.

Altri partner

Successivamente le loro strade si sono divise anche se i due sono rimasti in contatto. Inizialmente JLo ha avviato una storia, durata un anno, con il suo manager Irving Azoff, seguita da una relazione con l’amico di lunga data Marc Anthony, con il quale in seguito si è sposata. La coppia ha avuto due gemelli, Emme e Max, nel 2008. Tuttavia, nel luglio 2011, hanno deciso di separarsi e poi hanno divorziato ufficialmente nel giugno 2014. Nel giugno 2005 Affleck ha sposato Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli, Violet, Seraphina e Samuel. Dopo varie vicissitudini, in seguito al presunto tradimento di lui con la babysitter e soprattutto alla sua dipendenza dall’alcol, i due si sono separati alla fine del 2015.

Di nuovo insieme

Nel 2021 Affleck si è lasciato con Ana de Armas dopo neanche un anno di relazione. La Lopez, dopo una storia con il ballerino Casper Smart dal 2011 al 2016, sempre nel 2021 ha chiuso con Alexander Rodriguez dopo quattro anni insieme, a un passo dall’altare. Nella primavera dello stesso anno ‘Page Six’ ha rivelato che Jen e Ben passavano molto tempo insieme a Los Angeles. Sono stati insieme anche nel Montana e a Miami. Nel giugno 2021 i paparazzi li hanno immortalati mentre si baciavano appassionatamente.

Finalmente sposi

Da allora i due non si sono più nascosti e hanno partecipato insieme, mano nella mano, a molti eventi mondani. Nell’aprile 2022 JLo, nella sua newsletter, ha annunciato il secondo fidanzamento ufficiale con Affleck. Questa volta i due sono andati fino in fondo e, pochi mesi dopo, hanno pronunciato il fatidico sì.