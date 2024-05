Benji&Fede tornano live: la data e i biglietti

Benji e Fede di nuovo insieme. In concerto. Dopo quattro anni il duo di 'Dove e quando' si ricompone per una data - forse l'unica oppure l'inizio di una nuova stagione di collaborazione? - dal vivo.

Il 16 novembre all'Unipol Forum di Assago Benji&Fede tornano dal vivo con un concerto che si preannuncia un evento da tutto esaurito, non tanto per le hit - poche, va detto - che Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno collezionato sin qui quanto per la grande attesa dopo la separazione con tanto di stracci volati qualche anno fa.

La riconciliazione era nell'aria già da qualche settimana, dopo che lo stesso Benjamin Mascolo aveva scritto una lettera social all'ex compagno di palco. Una lettera realizzata con il cuore in mano, una lettera la cui conclusione lasciava aperti molti scenari. Compreso quello del "ritorno di fiamma" artistico del duo musicale.

E adesso ecco l'ufficialità annunciata da Vivo Concerti su Instagram: il 16 novembre 2024 Benji&Fede tornano insieme sul palco. Appuntamento all'Unipol Forum milanese. I biglietti saranno in vendita dalle 14 di giovedì 30 maggio, ovvero dopodomani. L'attesa dei fan è finita.

Il sogno a questo punto dei sostenitori dei due cantanti è che questo sia l’inizio di un nuovo corso.