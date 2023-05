Antonella Clerici conduce ‘Disney 100 - The concert’ all’Arena di Verona

Sabato 13 maggio, alle 21, all’Arena di Verona la presentatrice Antonella Clerici condurrà lo spettacolo “Disney 100 - The Concert”. L’evento si terrà in occasione del centenario della casa di animazione che ha creato Topolino e tanti altri personaggi rimasti impressi nell’immaginario collettivo e legati al mondo dell’infanzia. Quella di Verona sarà l’unica tappa italiana all’insegna di musica, emozioni e magia.

I personaggi

Sul prestigioso palco della città veneta di Romeo e Giulietta non vedremo solo le mascotte dell’“età dell’oro” di Disney, come il già citato Topolino, e poi Mary Poppins, Cenerentola e il Re Leone, Bambi, Dumbo e i personaggi di Toy Story. Troveremo anche molti big del periodo più recente e contemporaneo: i personaggi che hanno visto la luce negli studios targati Pixar e Lucas, quelli di Star Wars e i supereroi della Marvel.

Le colonne sonore

Durante lo spettacolo saranno proiettate sul grande schermo alcune scene cult dei lungometraggi animati, accompagnate dalla Hollywood Sound Orchestra e cantanti solisti. Quella che è in programma a ‘Disney 100 - The Concert’ è un’esperienza di intrattenimento e musica, che farà rivivere le atmosfere fiabesche delle colonne sonore care a intere generazioni, da ‘Supercalifragilisticexpialidocious’ a ‘The Cycle of Life’ e molte altre.

I cantanti italiani

In questa tappa tricolore del grande spettacolo multimediale si esibiranno i cantanti Gloria Enchill, già protagonista di musical come ‘Ghost’ e ‘Sister Act’ e Riccardo Sinisi, che si è misurato in precedenza con opere come ‘Priscilla’, West Side Story’, ‘Fame’, ‘‘Frozen’, ‘Grease’, Cats’, ‘A Chorus Line’, ‘Hairspray’, ‘Footloose’, ‘Jesus Christ Superstar’. Nella squadra internazionale di ‘Disney 100 – The Concert’ c’è anche un’altra italiana. È Roberta Valentini, strepitosa interprete nell’ambito del musical in lingua tedesca. L’artista ha alle spalle le interpretazioni di ‘Anatevka’, ‘Le Streghe di Eastwick’, ‘Jekyll & Hyde’, ‘Chess’, ‘Company’, Das Molekül. Ha indossato i panni della regina Maria Antonietta a Brema e le ha dato la sua voce.

Cento anni di Disney

La casa The Walt Disney Company è stata fondata nel 1923, il 16 ottobre di quell’anno. Fu allora, infatti, che il creativo Walt Disney siglò un accordo con MJ Winkler per produrre una serie di ‘Alice Comedies’. Quel momento rappresentò anche l’inizio di The Walt Disney Company, in principio conosciuta con il nome di Disney Brothers Cartoon Studio. ‘Disney in Concert’ è un format che è stato lanciato nel 2016 e continua ad avere molto successo in tutto il mondo.

L’esperienza di Antonella Clerici

Antonella Clerici è uno dei volti più popolari e amati dal pubblico della televisione italiana. Con una laurea in Giurisprudenza e una gavetta nel giornalismo sportivo, Clerici è giornalista professionista e conduttrice televisiva. Ha condotto per diciotto anni ‘La prova del cuoco’ su Rai 1. Da fine settembre 2020 è tornata nella fascia del mezzogiorno del servizio pubblico con la fortunata trasmissione ‘È sempre mezzogiorno!’. In prima serata ha guidato programmi di altrettanto successo come ‘Ti lascio una canzone’, il Festival di Sanremo, ‘The Voice Senior’ e ‘The Voice Kids’. Dal 2010 al 2014 Clerici ha condotto cinque edizioni dell’evento ‘Arena di Verona - Lo spettacolo sta per iniziare’, con ospiti italiani e internazionali. Nel 2019, con il tenore Vittorio Grigolo, è stata al timone della serata di inaugurazione dell’Arena di Verona Opera Festival 2019 per omaggiare il regista Franco Zeffirelli, scomparso poco prima.