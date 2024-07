Alessia e Lino di Temptation Island un mese dopo: sono tornati insieme?

Alessia e Lino sono stati la coppia di Temptation Island 2024 che ha fatto più discutere in assoluto. Lei ha visto decine di video sul fidanzato che si stava avvicinando sempre di più alla tentatrice Maika, mentre lui non ha avuto alcuna notizia in merito ad atteggiamenti particolari della fidanzata con i ragazzi single del villaggio delle fidanzate.

Insomma, quella di Alessia e Lino è la tipica storia da Temptation Island: lui totalmente incapace di relazionarsi in modo maturo e adulto e lei che si lamenta, ma continua a subire. Durante le ultime due puntate del reality show condotto da Filippo Bisciglia abbiamo assistito a due falò di confronto anticipato fra loro: il primo, arrivato dopo ben quattro rifiuti da parte di Lino, ha visto Alessia lasciare il fidanzato, mentre il secondo, chiesto – ironia della sorte – dallo stesso Lino, ha visto lei rifiutare di tornare con lui.

Su Witty tv la produzione del reality show ha messo a disposizione il video di quello che è successo sino ad oggi. Alessia e Lino, un mese dopo, saranno ancora single oppure sono tornati insieme?

“Il rientro è stato strano, brutto, perché all’improvviso non vederlo e non sentirlo più non è stato una cosa bella. Ero abituata a sentirlo e a vederlo tutti i giorni, mi è mancato anche – racconta Alessia -. Dal programma sono uscita distrutta, ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo. Mi è dispiaciuto vedere quello che lui ha fatto, mi è dispiaciuto anche sentire delle cose che ho detto io nei suoi riguardi perché mi è dispiaciuto che io possa averlo ferito. Mi aspettavo che si mettesse al centro dell’attenzione, che facesse il simpatico, ma non che facesse un percorso con una singola persona. Mi hanno ferito i suoi atteggiamenti, le attenzioni che dava a questa persona. Che a me non dava. In pochi giorni non puoi buttare quattro anni di relazione”.

Poi svela: “Io e Lino ci siamo sentiti subito dopo l’uscita dal programma. Mi ha contattata lui per sapere come stavo, però alla fine ci sono stati solo litigi. Lui non ha mai ammesso i suoi sbagli, anzi ha detto di non aver fatto niente di male. Non ci siamo mai visti e questo mi è dispiaciuto perché io un confronto lo volevo per rispetto della nostra storia di quattro anni. Ci sono rimasta malissimo, ci sto ancora male. Piango a ogni puntata che rivedo. L’ho amato tanto, lo amo ancora probabilmente. Sto cercando di andare avanti. Sono arrabbiata, delusa, mentre lo odio mi manca. Però ho altre esigenze. La vita della ragazzina non la voglio fare. Lui non cambierà mai”.

La versione di Lino: “Ho avuto un comportamento brutto nei suoi confronti, vedendo le puntate ho percepito che è stato ancora peggio di quello che ho vissuto. Voglio chiedere scusa ad Alessia in primis”. “Quelle mancanze non volevo che fossero colmate dall’altra ragazza, le volevo da lei. Non ho nulla da giustificare, ho sbagliato in tutto e per tutto. Lo so. Però non ci siamo riusciti a capire. Sono stato male perché non avevo visto Alessia piangere e quando l’ho vista mi ha fatto male, perché ho percepito il suo dolore. Avrei voluto che la situazione finisse in modo diverso. C’era troppo rancore. Noi ci amavamo di nascosto, in segreto: io non lo dicevo a lei e lei non lo diceva a me e quindi ci siamo fatti troppo male”.

“Non ho accettato di vederla perché sapevo che se ci fossimo visti avremmo litigato. E io volevo lasciarla un po’ tranquilla, ero stanco e non sarei riuscito ad affrontare un litigio con lei. Lei mi ha dipinto come un mostro, ma io non sono così. Lo ha detto per rabbia, ma quando si è arrabbiati un pizzico di verità nelle cose che si dicono c’è sempre. A me Alessia non è mancata e questa per me è una risposta. Io sono amore, il mio segno zodiacale è amore, passione. Sono del Toro”.

E con la tentatrice Maika? “Con Maika mi sono sentito inizialmente amichevolmente – racconta Lino -. Mi ha chiesto di vederci, ma ho detto di no perché non ne sentivo il bisogno. La mia priorità era capire come stessero le cose con Alessia e poi capire cosa volessi io dalla vita. La situazione con Alessia al momento è conclusa, poi chissà. Se oggi torniamo insieme, ci scanniamo peggio di prima. Nel bene mio e nel suo è meglio se ognuno prende la propria strada”.