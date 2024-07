Temptation Island, Luca e Gaia stanno ancora insieme?

Luca e Gaia sono ad oggi l’unica coppia ad aver lasciato Temptation Island 2024 unita. Prima di loro sono usciti Christian e Ludovica e Alessia e Lino, tutti da single. Dopo il falò di confronto anticipato, i due hanno infatti scelto di abbandonare il reality show condotto da Filippo Bisciglia come coppia. Anche se, vista l’animata discussione fra i due, la fidanzata ha detto un “sì” molto poco convinto. “Se ti dico di sì è perché voglio parlare di tutto questo con te al di fuori, ma se questo è il tuo modo di amare non posso stare con te” aveva detto Gaia.

Cosa è successo un mese dopo? Stanno ancora insieme? Lui continua a tradirla? Il problema principale, infatti, erano i tradimenti seriali di Luca e le sue abbastanza assurde giustificazioni: “Se una ragazza ha qualcosa che mi piace, io non riesco a trattenermi”.

A raccontarlo a Witty Tv come stanno adesso le cose sono gli stessi protagonisti. “E’ stato un mese molto burrascoso a livello emotivo – spiega Luca -. Sono cambiate tante cose, Gaia ha preso delle decisioni che non mi aspettavo. Ha deciso di chiudere la relazione perché si è resa conto che molte cose non le ha ancora superate, che ha bisogno di riacquistare quell’amore per se stessa che magari era mancato per tanto tempo. Non me l’aspettavo perché ho perseguito l’obiettivo che avevo stabilito prima di entrare nel programma, sono uscito anch’io con delle consapevolezze abbastanza sicure. Quella libertà che mi era concessa all’interno della nostra relazione ho capito che, essendo lei la donna che amavo e che amo ancora, ero e sono disposto a sacrificare. Volevo dimostrare che ci sono, che amo solo lei e probabilmente questa cosa lei l’ha assorbita come una forma di egoismo. Come se non accettassi le esigenze che lei aveva, ma era solo legata alla voglia di farle capire quanto tenessi a lei”.

All’interno del reality show Gaia aveva iniziato a conoscere il tentatore Jakub. “Lei ha sempre espresso la volontà di continuare a sentirlo – racconta Luca -. Credo che sia umano il fatto che a me questa cosa facesse e fa star male. Da uomo, il fatto che ci sia un’altra persona mi mette nella condizione di pensare che con il passare del tempo magari lei possa legarsi a lui in un altro modo. Io e Gaia ci siamo conosciuti in un momento della mia vita in un momento in cui non ero predisposto a una relazione, ma si è creato subito un rapporto forte tra noi. Lei si è sempre mostrata come una donna molto forte e questo forse mi ha fatto percepire come se lei potesse sempre accettare i miei comportamenti”.

“Quando dico che per me il tradimento è un bisogno fisiologico, non voglio sminuire l’amore o le donne con cui sono stato – chiarisce -. Semplicemente, per quello che è stato il rapporto con Gaia sbagliando mi sono sempre sentito un po’, grazie a questa liberà che mi veniva concessa, legittimato nel poterlo fare”. Come sono i rapporti con Gaia adesso? “E’ passato ancora troppo poco tempo da quando lei ha preso questa decisione, quindi per me è molto difficile questo momento. Ho capito che, se non dovesse essere lei, in una prossima relazione mi ci voglio buttare senza paure. Vorrei che ci potessimo incontrare di nuovo, ma questo è un mio desiderio”.

Cosa ne pensa Gaia? “E’ stato un falò particolare, mi è stato bloccato un percorso per i timori di un’altra persona e questo mi ha fatto capire che ancora una volta c’era davanti Luca e mai Gaia come priorità. In questo percorso ho acquisito nuove consapevolezze. Una volta a casa ho subito detto a Luca di aver bisogno di tempo e spazio. Quei giorni sono stati un continuo litigare e quindi erano subentrati altri problemi, altri punti di domanda. E quando iniziano ad esserci tanti punti di domanda con una Gaia che voleva solo proseguire il percorso verso il suo amor proprio erano due strade che non si incrociavano più. E lo sono ancora. A me questo serviva: il distacco. Che Luca sia un uomo buono è indiscutibile, rimarrà sempre un pezzo del mio cuore. Ma in questo momento voglio recuperare la spensieratezza, la leggerezza che a 24 si devono avere. Non mi è stato concesso il tempo che a lui ho sempre permesso di avere. Quando si raggiunge un massimale di delusione, l’amore per forza cade a picco”.

"Oggi ci siamo lasciati – prosegue Gaia tra le lacrime –. Fa male, ma la vita va avanti. Non posso stare qua ad aspettare e a soffrire ancora, ho bisogno di vivere. Mi sento che in questi giorni in cui sono stata anche più sola, sono anche rinata. Sto male, ho pianto tanto, ma la vita va avanti. Rifarei tutto, dolore e tradimenti annessi”.

E con il tentatore Jakub? “Con Jakub ci sentiamo tutti i giorni – rivela -. E’ un bellissimo ragazzo, ma credo sia ancora più bello come uomo interiormente. Credo di essere stata fortunata nel conoscerlo e riuscire a viverlo durante questo percorso. Sicuramente senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa. E, oltre ad esserci stato durante il percorso all’interno del villaggio, è rimasto anche al di fuori aiutandomi e supportandomi anche nelle discussioni dei giorni a venire. Sicuramente quando sarà possibile ci rivedremo, ho voglia di vederlo, di abbracciarlo, di giocare ancora a racchettoni. Poi che sia un’amicizia, un rapporto tra fratello e sorella o in futuro qualcos’altro non lo posso sapere, non lo voglio sapere e neanche mi pongo la domanda. Il mio obiettivo ad oggi è vivere i miei 24 anni. Basta correre, basta crearmi obiettivi più grandi di me. Ho voglia di vivere. L’obiettivo primario è vivere, vivermi e amarmi”.