Sostenibilità sociale. Valore da coltivare

Conosciuta come ’NG Group’ – l’impresa fondata a Brescia dalla famiglia Negretti nel 1959 e dove ancora mantiene i suoi head quarters – Beauticon Valley® Holding è alla guida

di un network di circa 50 aziende italiane, che operano a livello globale nel campo della cosmetica, ma non solo, Beauticon Valley® Holding è anche ’Società Benefit’ e come tale ha come missione lo sviluppo di attività di impatto culturale volte a garantire un beneficio per l’evoluzione e il benessere delle persone. Uno degli obiettivi è promuovere la sostenibilità sociale - oltre che quella economica e ambientale - e per farlo la Holding della famiglia Negretti ha deciso di partire dai dipendenti e collaboratori, regalando

loro 480 euro – di cui nello specifico euro 200 per buoni benzina e altri 280 euro in formato tessera shopping da spendere nei negozi locali – erogando a supporto della sostenibilità sociale 14.576 euro. "Vogliamo perseguire la felicità di tutti i collaboratori" ha dichiarato Giannantonio Negretti (nella foto a destra) presidente del Gruppo.